Gabo Cuevas explota vs. Mónica Escobedo por pelusear a ‘La granja VIP 2026’, ¡La tacha de “malagradecida”!

La salida de Mónica Escobedo de ‘La granja VIP 2026’ sigue causando mucha controversia. Más allá de los motivos o de si realmente fueron justos, la comediante explotó las redes sociales al ningunear el proyecto. Entre otras cosas, lo definió como “churpio”.

Tras las controversiales declaraciones de Escobedo, el periodista Gabo Cuevas, quien no ha dudado en cuestionar ciertas decisiones de la producción del reality, sorprendió a todos al confrontarla y llamarla “malagradecida”. Te contamos qué está pasando.

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Gabo Cuevas confronta a Mónica Escobedo / Redes sociales

¿Por qué Mónica Escobedo salió de ‘La granja VIP 2026’ y qué dijo tras su expulsión?

Hace algunas semanas, Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La granja VIP 2026’. ¿El motivo? Agredir físicamente a Niurka Marcos durante una de las fiestas que se organizan semanalmente. De acuerdo con el reglamento del show, la violencia entre granjeros queda estrictamente prohibida.

Cuando salió del show, agradeció la oportunidad de haber estado en el reality y acusó directamente a la cubana de “haber pedido su cabeza” en producción. A diferencia de los eliminados por decisión del público, la humorista no apareció en las galas posteriores del programa.

Recientemente, la creadora de contenido subió un video a Instagram hablando del concurso. Un fan le preguntó si había estado al pendiente de este. En respuesta, Mónica dijo que el show era “churpio” y sugirió que ni siquiera lo estaba viendo.

"¡Hermostras! Oigan, me han estado preguntando qué opino de lo que está pasando allá en ese reality churpio, bebé, ¿tú crees, chiquis, que voy a seguir viendo esa mam…?, o sea, habiendo tantas cosas aquí afuera, habiendo tantas cosas ching..., habiendo tantas cosas padres, ¿tú crees que voy a seguir viendo esa reverenda mam...?”. Mónica Escobedo

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Mónica Escobedo pelusea a ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Así confrontó el periodista Gabo Cuevas a Mónica Escobedo por “pelusear” a ‘La granja VIP 2026’

Durante la transmisión más reciente de su pódcast en YouTube, el periodista Gabo Cuevas abordó las polémicas declaraciones que Mónica Escobedo hizo sobre ‘La granja VIP 2026’. Evidentemente molesto, dijo que era de “malagradecidos” hablar mal de un show que le “ayudó a llenar la despensa”.

Gabo Cuevas “Yo no la conocía y te apuesto que muchos de aquí, de acá y de la audiencia que ve este programa, que nos guste o no ‘La granja’, nos están dando grandes contenidos. Nos frustra por sus decisiones, sí, pero da mucho de qué hablar. Yo entré a buscarla y tenía pocos seguidores… Se le inflaron las redes…Suelta comentarios que hoy la hacen lucir como una malagradecida”.

Y agregó: “Discúlpame, Mónica, este proyecto hizo que más personas te conocieran. Mordiste la mano que te dio de comer. Esperaste a que cayera el depósito y dijiste: ‘Ahora sí les voy a tirar como les tengo que tirar’, ¿sabes cuántas personas con más seguidores, más carácter, con más talento que tú y más proyección que tú quisieron haber entrado a ‘La granja’?”.

Reiteró que la postura de la humorista se le hace “gatísima” y de “malagradecidos”, asegurando que quedó muy “ardida” por su expulsión: “No viste a ‘La granja’ como un proyecto churpio cuando te contrataron… Ya que cobraste, empiezas a decir mama… Qué gatísimo lo que hace esta señora”, puntualizó.

Finalizó su reclamo invitando a Escobedo a su programa para que “le sostenga en la cara” lo que dijo acerca del proyecto. Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado ante lo dicho por el comunicador.

¿’La granja VIP 2026’ ya le pagó a Mónica Escobedo por su estancia?

En su momento, se especuló que Mónica Escobedo no recibiría su pago por haber estado en ‘La granja VIP 2026’. Según informó Gabo Cuevas, la razón sería la multa por haber roto las reglas del reality.

Al final, el mismo comunicador confirmó que la famosa sí recibió su dinero. Aunque no dijo cuánto ganó, señaló que presuntamente su sueldo era el más bajo en comparación con el de otras celebridades. Al parecer, era menor a 100 mil pesos semanales.

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