¿Qué le pasó a Natalia Alcocer en La granja VIP? Conductores rompen el silencio y, ¿la despiden del reality?

La tarde de este martes 27 de octubre, Natalia Alcocer sufrió una fuerte crisis de ansiedad en ‘La granja VIP’, lo que despertó muchas especulaciones sobre su futuro del reality.

En el momento, sus compañeros del programa mostraron preocupación por ella y expresaron incertidumbre sobre su estado de salud.

Durante el inicio de la gala del duelo de nominación, los conductores del programa expresaron qué fue lo que pasó y cuál será su futuro en la competencia.

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Natalia Alcocer / Redes sociales

¿Cómo fue la crisis de ansiedad que tuvo Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’ 2026?

De acuerdo con las imágenes de la transmisión 24/7, Natalia se encontraba en el ‘entrevistadero’, cuando comenzaron a escucharse sus gritos.

Ante la situación, la producción puso música a todo volumen y cambió las camaras para mostrar lo que sucedía en otras zonas de la granja, mientras se solucionaba la situación.

En el comedor, Niurka, Pablo Montero y Rafael Mercadante reaccionaron con preocupación. Incluso, Fernando Lozada preguntó si se trataba de una broma, a lo que Niurka respondió que no era así, y que algo estaba mal.

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🫪 Natalia Alcocer tiene una CRISIS y lleva más de media hora a los GRITOS con la producción, les tuvieron que poner música dentro de la granja para que no se escuchara todo el escándalo. #LaGranjaDuelo https://t.co/2ewo79VyCq — nacho con O (@NachoConO) October 27, 2026

¿Por qué Natalia Alcocer tuvo una crisis de ansiedad en ‘La granja VIP’?

Al inicio de la gala del duelo de nominación de este martes 27 de octubre, los conductores hablaron sobre la crisis que Natalia Alcocer sufrió durante la tarde y aclararon qué ocurrió con la participante.

Explicaron que la situación habría estado relacionada con la dinámica del anonimato, realizada un día antes, en la que surgieron comentarios sobre presuntos coqueteos de Pablo Montero, pareja de Natalia, con otras granjeras, entre ellas Manelyk y ‘Bebeshita’.

“He notado que Pablo, aunque tiene novia reciente, es muy coqueto con Mane y con Bebeshita”, fue la confesión que se hizo en la dinámica del anonimato.

Después de aquella actividad, se dio a conocer que Natalia rompió en llanto, aparentemente afectada por los señalamientos sobre su relación. Esa situación habría contribuido a la crisis emocional que presentó horas más tarde.

“La dinámica de ayer del anonimato le afectó seriamente”, dijo el conductor.

Los panelistas también atribuyeron toda la tensión y estrés que existe dentro de la granja a la situación complicada que vivió Natalia.

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Natalia Alcocer es una de las participantes de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Natalia Alcocer saldrá de ‘La granja VIP’? Este será su futuro en el reality

Después de presentar las imágenes de la crisis de Natalia Alcocer y explicar los motivos que desencadenaron su crisis, los conductores informaron que la participante recibió atención en el momento y que, una vez recuperada, se reincorporó a las actividades del reality.

“Ante la crisis, Natalia fue atendida de inmediato y recibió ayuda del equipo de producción y de personal especialziado. Después de un tiempo, se tranquilizó y regresó a la habitación.” Kristal Silva

De esta manera, aclararon que Natalia pudo continuar en la competencia, sin anunciar su salida. Incluso, la actriz apareció en la gala de este martes, por lo que su permanencia en el programa no se vio interrumpida.

Natalia Alcocer / Redes sociales

En las últimas horas, el público también pedía la expulsión de Natalia de ‘La granja VIP’ por presunto maltrato animal, luego de que se revelara que algunas vacas estarían enfermas por no ordeñarlas.

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