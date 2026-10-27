Mónica Escobedo se sincera y estalla vs La granja VIP tras su expulsión, ¿exhibió a la producción? “Reality churpio”

Los pleitos en ‘La granja VIP’ están a todo lo que da, y no solo nos referimos al encontronazo de Ferka y el amigo de Rafa Mercadante en plena gala de eliminación, sino a las recientes declaraciones de Mónica Escobedo en contra del reality después de que fuera expulsada, ¿está molesta? Aquí te contamos todo lo que dijo la comediante.

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¿Por qué Mónica Escobedo fue expulsada de ‘La granja VIP’?

Aunque Mónica Escobedo había librado la tan temida eliminación domingos anteriores, en la gala del domingo 18 de octubre de 2026 el juego se terminó para ella, pues la comediante rompió una de las reglas de oro: le dio un manotazo a Niurka.

Esto ocurrió durante una dinámica denominada “El Nido”, en la que los participantes estaban vestidos de pollitos y debían moverse de un lado a otro con la ayuda de almohadas, pero jamás con otro objeto que no fuera este.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que Niurka le dio un fuerte almohadazo a Mónica en la espalda, y de manera casi automática, la comediante le regresó el golpe pero con la mano. Como era de esperarse, esto provoco una fuerte pelea verbal entre ambas, y la inmediata expulsión de Escobedo por quebrar la regla de cero contacto físico.

Niurka y Mónica Escobedo protagonizan fuerte enfrentamiento en La granja VIP 2026 / Captura de pantalla

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¿Qué dijo Mónica Escobedo de su inesperada expulsión de ‘La granja VIP’?

Aunque por supuesto para Mónica Escobedo fue un completo shock lo que ocurrió luego de dicha dinámica, la comediante declaró que se iba del juego con la frente en alto “feliz, entera y muy digna”.

Ya en la tranquilidad de su hogar, Escobedo reveló que jamás tuvo la intención de golpear a la vedette, y que todo se debió a un reflejo que cuqlquiera puede tener al recibir un golpe. La exgranjera mencionó además que quería ponerle un alto al hostigamiento, pues desde su perspectiva, Niurka la había estado provocando las últimas semanas.

Finalmente, para Mónica Escobedo el motivo de su expulsión fue claro desde el principio: una evidente protección presuntamente de parte de la producción a Niurka Marcos, una de las personalidades más polémicas del espectáculo, ¿será?

Mónica Escobedo vs Niurka / Redes sociales

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Mónica Escobedo, ¿hace menos a ‘La granja VIP’?

Después de la intensa polémica por la que estuvo rodeada su expulsión, Mónica Escobedo dio la estocada final al revelar que no sigue viendo el reality, ni lo que está pasando con los que fueron sus compañeros, y remató asegurando que le parece un programa “churpio”.

“Hermostras, oigan me han estado preguntando que qué opino de lo que está pasando allá en ese reality churpio, este, bebé, ¿tú crees chiquis que voy a seguir viendo esa mama**? O sea, habiendo tantas cosas aquí afuera, habiendo tantas cosas chingonas, habiendo tantas cosas padres, ¿tú crees chiquis que voy a seguir viendo esa reverenda mam****?”, dijo.

Hasta el momento, se especula que la influencer no solo está molesta por el tema de la expulsión, sino porque según dichos de Gabo Cuevas, a Mónica Escobedo le pudieron haber puesto una multa millonaria por agresión física en ‘La granja VIP’, ¡esto está que arde!