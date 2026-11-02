Manelyk revela que se iba de antro con Niurka ¡en la prepa! “Ya tenemos mucha confianza” l VIDEO

Debido al historial de rivalidad que nació entre ambas en realities del pasado, antes de ingresar a ‘La granja VIP’, Manelyk González reveló que llevaría amuletos contra Niurka Marcos, pues en un proyecto en el que coincidieron, supuestamente la vedette le habría hecho brujería.

Ahora en el encierro, tal parece que las cosas han cambiado entre ambas, pues incluso Manelyk González habría recordado con nostalgia los momentos que pasó con la cubana cuando era apenas una adolescente, ¿qué dijo al respecto? Aquí te contamos.

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¿Desde cuando se conocen Manelyk González y Niurka Marcos?

Hace apenas algunas horas, la exShore le reveló a Kunno en ‘La granja VIP’, que ella y Niurka Marcos se conocen desde muchos años atrás, incluso mucho antes de que las dos coincidieran en un proyecto televisivo como ‘La casa de los famosos’ o ‘La granja VIP’.

Ante la sorpresa del influencer, Manelyk compartió que cuando ella era una adolescente, era muy amiga de Kiko Marcos, hijo de la vedette, por lo que esa relación le permitía estar cerca de Niurka.

“Yo iba con Kiko en la escuela, íbamos juntos en la prepa” Manelyk González

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La granja VIP 2026 Manelyk / Instagram

¿Manelyk González gozaba de la fama de Niurka cuando era una adolescente?

Durante la misma charla, Manelyk compartió que algo que realmente le emocionaba de la cercanía con Niurka es que muchas veces pudieron salir de fiesta con ella, quien en aquel entonces estaba en su mejor momento y era conocida por medio mundo.

“Yo iba con Kiko en la escuela, íbamos juntos en la prepa (…) Y salíamos y estábamos con ella, o sea, desde ahí me la conozco (…) ya tenemos mucha confianza”, aseguró Mane.

Como el resto de los granjeros también estaban en el mismo sitio, la exShore aprovechó para preguntarle a Niurka sobre lo que estaba contando y corroborar su historia, quien sorprendentemente aceptó todo, asegurando que conocía a Manelyk desde muy joven.

Niurka Marcos / Clasos

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¿En qué consistían las fiestas de Manelyk González y Niurka Marcos?

Aunque Niurka siempre ha sido considerada como una personalidad muy controvertida, supo establecer límites en cuanto a sus hijos, pero sin negarles vivir diferentes experiencias, y e por eso que la vedette reveló que en aquellos días, acompañaba a los jóvenes a divertirse, además de que les reservaba una zona VIP para que estuvieran aislados.

Como si no fuera suficiente, Niurka compartió que en dichas salidas los chicos también iban custodiados por dos guardaespaldas, quienes incluso los acompañaban al baño: “Yo hacía las reservas, un VIP con dos guarros, para mis hijos y sus amigos. A esta niña yo ya la conozco, desde jovencita”, mencionó ‘la Mujer escándalo’.

Niurka además aprovechó el momento para hacer la aclaración de que durante esas salidas, ella jamás tomaba alcohol y que solo estaba con los jóvenes para acompañarlos: “Cuando salía con ellos solo era para bailar, nunca me viste ped* ni nada. Yo solo iba a echarles el ojo”, mencionó.

Hoy por hoy, Manelyk González y Niurka forman parte del cast de ‘La granja VIP’, reality en el que incluso han sido consideradas como las protegidas de la producción, ¿alguna de ellas se proclamará como la vencedora?