La granja VIP 2026: ¿Quién fue el octavo granjero eliminado del reality HOY, domingo 1 de noviembre? ¡Sorpresa!

La granja VIP 2026 despedirá a un nuevo participante tras la noche de traición, en una gala de domingo que parece estar llena de sorpresas y polémica, al igual que toda la segunda temporada del reality. Aún con rumores sobre el presunto granjero que sale, puede que... ¿haya sorpresa?

¿Quién será eliminado de La granja VIP 2026 HOY, 1 de noviembre? / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados hasta el momento de La granja VIP 2026?

Hasta ahora, ocho participantes han salido de La granja VIP 2026: siete fueron eliminados por el voto semanal del público y una más fue por la expulsión de Mónica Escobedo de manera directa por agredir físicamente a otra concursante.

Estos son los granjeros que ya no siguen en la competencia:



Abigail Pak, conocida como “la Coreañera”

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo (expulsada por golpear a Niurka)

Azalia Ojeda

En redes sociales circula el rumor de que Niurka sería la próxima en salir, debido a un supuesto chantaje por parte de Natalia Alcocer. No obstante, la decisión final se conocerá hasta la gala de eliminación del domingo.

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Azalia ‘la Negra’ fue la más reciente eliminada de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Qué participantes están nominados en La granja VIP 2026 HOY, 1 de noviembre?

La ‘asamblea’ de La granja VIP 2026 se llevó a cabo el pasado 28 de octubre, en una ceremonia que combinó peleas, discusiones y hasta insultos.

Posteriormente, se llevó a cabo la noche de “traición”, en la cual, cada nominado contestó una pregunta elegida por “Copetes”, un pajarito.

Finalmente, Camejo decidió salvar a Natalia Alcocer, y la “traición” se dio “en cadena”, lo que dejó como nuevo nominado a Mono Osuna. Los nominados quedaron así:



Rafa Mercadante,

Niurka Marcos,

Kevyn Contreras,

Pablo Montero y,

Mono Osuna.

¿Quién es el menos favorito de la tabla?

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Él fue el octavo participante eliminado de La granja VIP 2026

La gala de La granja VIP 2026 de este 1 de noviembre comenzará este domingo en punto de las 20:00 horas, y promete ser una noche no solo de eliminación, si no de presuntas sanciones que podrían llegar.

Este domingo un granjero se despide de manera definitiva del gran premio. ¿Quién será?

Iniciada la gala, el conductor de La granja VIP 2026 anunció que el primer salvado de la noche es Rafa Mercadante.

Por otro lado, se definieron a los peones de la semana en el reality, y ‘Bebeshita’ eligió a Kunno como el “peón de oro”. Paralelamente, Kunno definió como “el peor peón” a Pablo Montero.

El segundo granjero salvado es Niurka, quien reaccionó sorprendida a la noticia. Eso sí, aseguró que es “una guerrera” en esto de las competencias.

Los peones de la semana serán:



‘Bebeshita’,

Fernando,

Pablo Montero y,

Manelyk.

La noche continuó con una competencia para definir quién se quedaba la “Calavera del poder”, definiendo a Natalia Alcocer como la ganadora definitiva . Ella tendrá la oportunidad de que un nominado el miércoles, ya no tenga la posibilidad de salvarse.

El tercer salvado de la noche fue Kevyn ‘Bicolor’.

Finalmente, el conductor del reality anunció que, de manera sorpresiva, el eliminado de este domingo 1 de noviembre fue Pablo Montero.

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