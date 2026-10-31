⁠⁠¿Carlos Trejo acusa a La granja VIP 2026 de presunto envenenamiento? Asegura que orinó sangre por su culpa

La corta participación de Carlos Trejo en La granja VIP 2026 ha dejado una nueva polémica, luego de que el “Cazafantasmas” afirmara que se le desataron problemas de salud por el supuesto mal accionar de la producción del reality. ¿Qué dijo exactamente?

Carlos Trejo con problemas de salud durante La granja VIP 2026

¿Cuándo fue eliminado Carlos Trejo de La granja VIP 2026?

La tercera gala de eliminación de La granja VIP 2026, llevada a cabo el 27 de septiembre, terminó con Carlos Trejo como el eliminado del reality, resultado que pocos se atrevían a predecir.

Aquella noche los rumores comenzaron a azotar rápidamente las redes sociales, pues creían que la eliminada de esa noche tendría que haber sido Kenny Avilés, según sus teorías.

Por otro lado, se llegó a manejar que la salida de Carlos Trejo pudo haber sido por problemas de salud, los cuales, llegaron por el tipo de dieta y la dinámica del reality. Cabe señalar que esta versión jamás se confirmó, y solo fue producto de las especulaciones que rodearon las plataformas digitales.

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Carlos Trejo eliminado de La granja VIP 2026 en la tercera semana / Redes sociales

Carlos Trejo asegura que se enfermó gravemente dentro de La granja VIP 2026

Un grave testimonio fue compartido por Carlos Trejo durante una entrevista con René Franco, espacio que ocupó el reconocido “Cazafantasmas” para contar los problemas de salud que tuvo a raíz de lo comido en su estancia dentro de La granja VIP 2026.

El autor de Cañitas contó que su salud corrió riesgo por un problema en el riñón, algo ocasionado por una mala logística en los alimentos del reality:

15 días estuve orinando sangre, fue muy grave lo que tuve. Me inyectaron varias veces directamente a los testículos para poder llegar a las vías urinarias que estaban totalmente infectadas. Carlos Trejo

Después, René Franco preguntó si esto pudo tratarse de un posible envenenamiento, no de una forma directa, si no de alguna travesura por parte de algún integrante del programa:

Si tú me preguntas directo si fue una travesura, una estupidez, una niñería, con lo cual me tocó a mí, la respuesta es sí. Carlos Trejo

El problema, según Trejo, radica en que comentarios de redes sociales podrían estar influyendo en el accionar del reality, ya que hay quienes piden que le “echen cloro” o algunas cosas a la comida de Niurka:

Con ese tipo de maldad me llamó la atención, yo en la granja agarré y pregunté. En un envase de tetrapack había leche, pero no sabía que si tú tomas directo de la ubre, viene con bacterias. Ellos tenían que haber hervido la leche, quitar la nata y después volverla a hervir cuatro minutos para que pueda ser digerible para nosotros. Me cayó a mí, yo la tomé el domingo, ese domingo estuve gravísimo. Carlos Trejo

Fue así que el médico tuvo que ir a revisar la salud de Carlos Trejo, pues se encontraba, según su versión, con 40 grados de temperatura. Aunque no arremetió contra la producción ni los acusó directamente, esto ha causado diversas interpretaciones.

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Carlos Trejo afirma que una leche bronca "mal empacada" le provocó una infección que puso en riesgo su salud gravemente en La Granja VIP. ¿Qué opinas de esta declaración? Síguenos en YouTube. También en Spotify o donde quiera que escuches podcast. @pitayafm https://t.co/9D37ynQi8o — RENE FRANCO (@ReneFranco) October 30, 2026

¿Carlos Trejo confirmó presencia de fantasmas en La granja VIP 2026?

Recién comenzó La granja VIP 2026, Carlos Trejo habló de supuestas presencias paranormales en el reality, relatando tras la primera noche que casi no pudo dormir, escuchando pasos y diferentes ruidos en las instalaciones.

Había muchos ruidos, aquí me paré varias veces, pero yo nunca vi a nadie. Carlos Trejo

Lo “tétrico” llegó después, ya que Carlos compartía una plática sobre experiencias paranormales con Pimpinela, Kevyn ‘Bicolor’, Ivonne Montero y Kenny Avilés, cuando de repente una luz se apagó de manera abrupta.

Dicha situación causó sorpresa entre los presentes, quienes llegaron a pensar que sí pudo tratarse de algo fuera de lo común. ¿Será que sí?

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