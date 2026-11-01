¿Guillermo del Toro dirigirá película de “Cañitas”? Carlos Trejo revela detalles de la secuela, ¡esto dice!

Luego de que Carlos Trejo fuera eliminado en las primeras semanas de La granja VIP 2026, el reconocido “Cazafantasmas” habló sobre sus próximos proyectos, y aseguró estar preparando una secuela de Cañitas, la película inspirada en su libro homónimo. ¿Guillermo del Toro la dirigirá?

¿Guillermo del Toro dirigirá “Cañitas”? / Redes sociales

¿Cuándo se estrenó la primera película de Carlos Trejo sobre Cañitas?

La primera película de Cañitas se estrenó en México el 30 de marzo de 2007, con un importante elenco de actores mexicanos que buscó continuar con el éxito del libro de Carlos Trejo:



Armando Hernández,

Mariana Ávila,

Francesca Guillén,

Juan Pablo Medina,

Angélica Aragón y,

Fernando Luján.

Cuenta la historia de un grupo de amigos que juega a la ouija una noche en una casa de la calle Cañitas, en el barrio de Popotla. Después comienzan a morir uno por uno de formas misteriosas.

Aunque la película no se llevó muy buenas críticas por la audiencia, muchos otros esperan que su secuela pueda llevarse a cabo muy pronto. ¿Qué se ha dicho hasta el momento?

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Carlos Trejo - Cañitas, libro y película / Redes sociales

Carlos Trejo habla de Cañitas y la posible dirección de Guillermo del Toro

De acuerdo con un reciente encuentro de Carlos Trejo con la prensa, el “Cazafantasmas” confirmó que la producción de la nueva entrega de Cañitas avanza y, afirmó, ya cuenta con los recursos necesarios para continuar.

Uno de los datos más relevantes es que la cinta podría filmarse en República Dominicana, una decisión que marcaría un cambio de escenario respecto a la historia original, ambientada en la capital mexicana.

Lo que más llamó la atención del anuncio es la intención de Trejo de que Guillermo del Toro dirija la película. Sin embargo, el propio investigador reconoció que, por ahora, no ha logrado concretar una reunión con el director tapatío:

Hace muchos años platicaba yo con él, recién había salido el libro y le interesó muchísimo. Hubo una plática de café donde le gustó mucho la idea de hacerlo. Carlos Trejo

Del Toro ha tenido una importante carrera dentro de géneros como el terror y la ficción, con películas como El laberinto del fauno y La forma del agua, por lo que su posible participación en este filme mantiene emocionados a varios seguidores.

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¿Hay actores confirmados para secuela de Cañitas?

Hasta el momento de esta nota, Carlos Trejo no ha hablado sobre el posible reparto que la secuela de Cañitas podría tener para esta segunda entrega.

Tampoco se sabe si se repetirán actores de la primera películas, entrega en la que se relatan fenómenos paranormales en una casa ubicada en la calle Cañitas.

Por ahora, lo único que se sabe es que, presuntamente, no sería grabada en el país, por lo que se pone en duda si retomarán más partes del libro.

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