Tlacoyo sufre aparatosa caída en La granja VIP 2026 y es atendido rápidamente por Niurka: ¿Cómo está? VIDEO

La incorporación de Tlacoyo a La granja VIP 2026 ha sido polémica, y no por el pequeño de cuatro patas, si no porque diversos participantes han sido señalados de presunto maltrato animal durante la competencia. Ahora, la salud del “amigo perruno” preocupa a los televidentes, pues sufrió una reciente caída. ¿Cómo está?

Tlacoyo se unió a La granja VIP 2026 hace unas semanas / Redes sociales

¿Cómo fue la caída que sufrió Tlacoyo en La granja VIP 2026?

La noche había llegado para los granjeros, todos los participantes se encontraban durmiendo en La granja VIP 2026, y una cama estaba siendo compartida por Niurka y Tlacoyo.

Las cámaras del reality captaron el momento en el que Tlacoyo sufrió una caída de la cama, al parecer, se quedó profundamente dormido, lo cual, causó que cayera de manera abrupta mientras algunos hasta roncaban.

La escena terminó con Niurka levantándose rápidamente de la cama para apoyar a Tlacoyo. En un momento de la grabación se aprecia a la cubana cargando al perrito, para poder regresarlo a la cama. ¿Sufrió alguna lesión?

Te puede interesar: Romina Marcos expone supuesto favoritismo en ‘La granja VIP 2026’ durante programa EN VIVO: VIDEO

Niurka ayudó a Tlacoyo tras caída / Redes sociales

¿Tlacoyo sufrió alguna herida en La granja VIP 2026?

Tras el video viral de la caída de Tlacoyo en La granja VIP 2026, varios comenzaron a preocuparse por la salud del pequeño, pues aseguran que un golpe de esa índole puede causar algún problema de salud.

Sin embargo, no hay información sobre alguna lesión o herida de Tlacoyo, de hecho, la situación ocurrió durante la casi madrugada del 30 de octubre, y a lo largo del viernes se le vio desenvolviéndose como siempre.

No hay reportes por parte de la producción sobre algún malestar del canino, por lo que se presume que todo quedó en un susto, tanto para la audiencia, como para los granjeros.

Lee: Mono Osuna: Tras acusaciones de presunto maltrato animal, lo señalan de ser “patán” con las mujeres

Se nos cae Tlacoyo dormidito 🐕🥹 y Niurka se levanta RAPIDÍSIMO para levantarlo y acomodarlo otra vez. ❤️🐾 ¡WOW NIURKA!🥹🔵🔴 #LaGranjaDeKevyn https://t.co/lXKninb1fN — 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗔❤️💙 (@regia02) October 30, 2026

¿Manelyk agredió a Tlacoyo en La granja VIP 2026?

Esta acusación comenzó a repetirse en redes sociales, cuando Manelyk fue vista “insultando” a Tlacoyo en La granja VIP 2026. En dicha escena, la influencer parecía estar en el baño, cuando el can merodeaba el cuarto, ante esto, lanzó un comentario que muchos consideraron “maltrato”:

No se vaya a subir a la cama este pi… perro Manelyk

Sus palabras fueron suficientes para que las redes sociales se lanzaran contra ella, tachando su actitud como un presunto maltrato animal.

Sin embargo, hubo otra importante parte del público que la defendió, afirmando que eso no es maltrato animal, recordando que Manelyk ha tratado bien a Tlacoyo en diferentes momentos del reality. ¿Tú qué opinas?

Tal vez te interese: Pablo Montero comete tremenda equivocación en La granja VIP y en redes explotan en su contra, ¿se viene expulsión?