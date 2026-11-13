La granja VIP 2026: ¿A quién traicionó Julio Camejo HOY, 13 de noviembre? ¡Así queda la tabla de nominados!

Tras ganar el juego por la salvación en ‘La granja VIP 2026’, Julio Camejo deberá tomar varias decisiones importantes. Y es que no solo sacará a otro nominado de la placa, sino que también escogerá a un granjero para que tome su lugar durante la gala de traición. Te contamos qué pasó y cómo quedó la tabla de nominación.

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En La granja VIP 2026 las estrategias quedaron al descubierto y más de uno terminó exhibido frente a sus compañeros. / Foto: FB/La granja VIP México

¿Quiénes son los nominados de ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, viernes 13 de noviembre?

La décima semana de La granja VIP 2026 llegó con cinco participantes en la tabla de nominados: hasta el jueves 12 de noviembre.



Ivonne Montero

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras

Niurka Marcos

Rafael Mercadante.

Julio Camejo también estaba entre los cinco nominados, pero logró ganar el juego de salvación y salir de la placa, asegurando una semana más dentro de la competencia.

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Los nominados de la décima semana son Ivonne, Rafa, Niurka y Kevyn.

¿Bicolor será el próximo eliminado de La granja VIP 2026?

Kevyn Contreras, conocido como ‘Bicolor’, no parece tener demasiada confianza en su futuro dentro de la competencia. Durante una conversación con Daniela Alexis, ‘Bebeshita’, el participante habló sobre la posibilidad de convertirse en el próximo eliminado del reality.

Cuando ella le preguntó qué pensaba que sucedería, el granjero reconoció que se imaginaba fuera de la competencia y lanzó una frase que llamó la atención:

“Me voy yo y se quedan los que hacen pelea, pleito y cara a cara” Kevyn Contreras

Bicolor llegó a la nominación después de perder el Duelo de Nominación contra Rafael Mercadante, el martes 10 de noviembre. La audiencia lo eligió para disputar la prueba y, tras su derrota, quedó en riesgo de eliminación.

Kevyn Contreras asegura se va el domingo. / Redes sociales

Así quedó la placa de nominación de ‘La granja VIP 2026’ tras la traición de Julio Camejo

La gala de traición de ‘La granja VIP 2026’ inicia a las 8:30 pm. Se podrá sintonizar mediante el canal de Azteca UNO y Disney Plus. Esta aplicación de streaming también da acceso a las pregalas, así como a la transmisión 24/7.

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Cada semana el Viernes de Traición pone a prueba la lealtad de los famosos.

/ Redes sociales

¿A quién traicionaron en La granja VIP 2026 y quiénes quedaron nominados?

Julio Camejo movió las piezas en La granja VIP 2026 después de ganar el juego de salvación del jueves y decidió sacar a Kevyn “Bicolor” Contreras de la placa de nominados. Sin embargo, su decisión también tuvo consecuencias para otros granjeros.

Como parte de La Traición, Julio mandó a Mario “Mono” Osuna a nominación, pero este no se quedó de brazos cruzados y respondió colocando a Bebeshita en riesgo de eliminación. La estrategia todavía podía cambiar, pues Kunno tenía en sus manos la Herradura del Poder, con la que podía salvar a uno de los participantes y eligió a Mono

Finalmente, la tabla de nominados quedó conformada por:



Bebeshita

Ivonne Montero

Niurka Marcos

Rafael Mercadante.



Los cuatro granjeros se enfrentarán al riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo.