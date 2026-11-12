Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen romántico reencuentro EN VIVO tras La granja VIP: "¡Ese es mi novio!”

Días después de que Natalia Alcocer abandonó la competencia de La granja VIP 2026, se reencontró con Pablo Montero a través de una llamada en vivo que fue presenciada en el programa de radio de Maxine Woodside, donde ambos gritaron a los cuatro vientos su amor. ¿Ya formalizaron su romance? ¡Te contamos los detalles!

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Natalia Alcocer y Pablo Montero en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cuándo abandonó Natalia Alcocer La granja VIP 2026?

La salida de Natalia Alcocer, conocida en el medio como la ‘Vikinga’, ocurrió el pasado domingo 8 de noviembre, durante la novena gala de eliminación de la segunda temporada de La granja VIP. Aunque la actriz argumentó que dejaba el proyecto para priorizar su salud mental, el final de su participación estuvo rodeado de diversas especulaciones.

Su despedida del reality sucedió días después de protagonizar una acalorada discusión con ‘la Bebeshita’ en pleno duelo de salvación. Durante esa noche noche, Alcocer salió a despejarse y presenció una serie de fuegos artificiales en el cielo, lo que despertó versiones de que se trataba de un mensaje de su familia para que abandonara el reality 24/7.

La incertidumbre creció cuando desapareció de las transmisiones varias horas antes de la asamblea del viernes 6 de noviembre, hasta que finalmente hizo oficial su renuncia durante el domingo de eliminación, antes de que Fernando Lozada quedara fuera de la competencia.

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Natalia Alcocer abandonó La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue el reencuentro entre Pablo Montero y Natalia Alcocer?

Tras salir de La granja VIP 2026, una de las grandes incógnitas del público era saber qué pasaría con el supuesto romance que Natalia Alcocer y Pablo Montero mostraron en el reality. La duda quedó fue resuelta durante una llamada en vivo realizada en ‘Todo para la mujer’, programa de Maxine Woodside.

Aunque Alcocer confesó que todavía no se ven frente a frente tras su salida, la conductora no ocultó la emoción por haber retomado el contacto telefónico con el intérprete de regional mexicana: “No lo he visto, pero ya estamos en comunicación. La verdad estoy muy contenta”, dijo antes de percatarse de que Montero estaba conectado en llamada:

“Sí, sí estoy enamorada... Ese es mi novio”. Natalia Alcocer

Por su parte, Pablo Montero no se quedó atrás y correspondió al gesto confirmando sus sentimientos: “Estoy enamorado desde que le dije que si quería ser mi novia”. Durante la plática, la pareja recordó que se conocen desde hace casi dos décadas, luego de haber coincidido por primera vez en 2010.

“La verdad es que siempre nos hemos llevado muy bien” Natalia Alcocer

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💬 “Estoy enamorado”: Pablo Montero confirmó sus sentimientos por Natalia Alcocer durante una llamada sorpresa que dejó al descubierto su cercanía sentimental. 💕 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/rCiEbLaCyl — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 12, 2026

¿Cuál es la historia de amor entre Natalia Alcocer y Pablo Montero?

El romance entre Natalia Alcocer y Pablo Montero no nació en La granja VIP 2026, sino hace aproximadamente 20 años, cuando la presentadora apenas comenzaba su camino en el medio artística. Según revelaron en el reality, sostuvieron un breve noviazgo en aquella época.

De acuerdo con Alcocer, el cantante fue flechado por ella y solía llevarla como acompañante a sus presentaciones en palenques. Sin embargo, ella tomó la decisión de terminar el romance al sentir que era demasiado joven y que sus caminos profesionales iban en direcciones distintas.

Con su reencuentro dentro del reality show, el amor volvió a surgir. En un principio, Natalia Alcocer reconocido sentir todavía un cariño especial por Montero, pero pidió ir lento ante algunas señales confusas del cantante; sin embargo, ahora que ambos están fuera de La granja VIP todo parece indicar que están dispuestos a darse una segunda oportunidad.

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