Natalia Alcocer destapa la verdadera razón de su salida de La granja VIP 2026: ¿desmintió a Gabo Cuevas? VIDEO

Tras darse a conocer la versión de que Natalia Alcocer sufrió una embolia antes de salir de La granja VIP 2026, la actriz y presentadora rompió el silencio sobre su decisión de abandonar el reality 24/7 de TV Azteca tras haber protagonizado un fuerte enfrentamiento con ‘la Bebeshita’ en sus últimos días dentro de la competencia. ¿Su familia fue por ella? ¡Te contamos los detalles!

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Natalia Alcocer y la razón por la que salió de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Natalia Alcocer de La granja VIP 2026?

Durante la novena eliminación de la segunda temporada de La granja VIP, Natalia Alcocer, conocida como la ‘Vikinga’, pidió a las cámaras abandonar la competencia por el bien de su salud mental; sin embargo, su decisión de inmediato llamó la atención debido a los acontecimientos que protagonizó en sus últimos días dentro del reality.

Todo comenzó a raíz de un enfrentamiento entre Alcocer y ‘la Bebeshita’ durante el duelo de salvación; luego del tenso momento, la ‘Vikinga’ salió a tomar aire y se percató de que había fuegos artificiales en el aire, situación que generó sospechas de que su familia pediría su salida de la competencia.

En medio de la incógnita sobre su futuro en La granja VIP 2026, Alcocer desapareció varias horas del reality previo a la asamblea del viernes 6 de noviembre, lo que generó rumores de que ya había dejado el programa. Sin embargo, no fue hasta el domingo 8 de noviembre cuando abandonó formalmente la competencia.

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Natalia Alcocer fue eliminada de La granja VIP 2026. / Redes Sociales

¿Cuál habría sido la razón por la que Natalia Alcocer abandonó La granja VIP 2026?

Ante las teorías que generó la salida de Natalia Alcocer de La granja VIP 2026, el periodista Gabo Cuevas destapó que su decisión habría estado relacionada con temas de salud que ya había presentado antes y que volvieron a surgir luego de los fuegos artificiales que Alcocer presenció tras su pelea con ‘la Bebeshita’.

“Entra en crisis por los cuetes, pensando que algo está ocurriendo afuera. Natalia entra al entrevistadero y en el entrevistadero la pasó mal, al grado de que empezó a recordar que hace justo un año le sucedió en una plaza del Estado de México… Natalia cae y se le empieza a ir de lado. Esta historia se repite dentro de ‘La granja’… la cara se le empezó a ir de lado dentro del entrevistadero”. Gabo Cuevas

Pese a que la producción contactó de inmediato a su psiquiatra e incluso se movilizaron para conseguir medicamentos, la recomendación médica fue que saliera del reality debido al estrés y ansiedad que le estaba generando permanecer dentro de La granja VIP 2026.

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Natalia Alcocer y la supuesta razón de su salida de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Natalia Alcocer confirma que recibió una señal con los cohetes en La granja VIP 2026?

Luego de que Gabo Cuevas también planteó la posibilidad de que Natalia Alcocer no abandonó La granja VIP por salud mental, la actriz y conductora rompió el silencio y desmintió que su decisión haya sido tras los cohetes que vio en el cielo del reality después de discutir con ‘la Bebeshita’.

“Lo de los cuetes fue muy chistoso, porque en La casa de los famosos, Michael el día de mi cumpleaños me llevó fuegos artificiales a LCDLFM; me explotó el cielo de La casa de los famosos”. Natalia Alcocer

Según detalló Natalia, los fuegos artificiales son una acción que suelen hacer su expareja y su mamá, por lo que no existía ningún mensaje oculto. Ella interpretaba las luces en el cielo como un indicativo de que todos estaban bien afuera, pero cuando los vio por última vez dentro del reality, sucedió algo distinto:

“Lo que pasa con los cohetes artificiales es que me hacen recordar lo que soy yo y que la granja y estas personas estaban consumiendo lo que yo soy de verdad. Lo que a mí me gusta dar, el contenido que a mí me gusta dar”. Natalia Alcocer

De esa forma, Natalia Alcocer dejó claro que esa fue la verdadera razón de su salida de La granja VIP 2026, pues sentía que ya no estaba siendo leal a quien es fuera del reality show.

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