Natalia Alcocer sufrió una embolia antes de salir de La granja VIP 2026, aseguran: “La cara se le hacía de lado”

Han pasado casi tres días desde que Natalia Alcocer decidió abandonar ‘La granja VIP 2026’. Mucho se ha especulado sobre los motivos: desde un tema de salud mental hasta un fuerte conflicto familiar con Michael Cohn del Real, la expareja de la actriz y el padre de su última hija.

Ahora se maneja una nueva versión, la cual estaría relacionada con un tema delicado de salud. Te contamos qué se sabe hasta el momento.

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Gabo Cuevas habla de la presunta parálisis de Natalia Alcocer / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Natalia Alcocer en ‘La granja VIP 2026’?

Uno de los hechos más comentados de Natalia Alcocer dentro de ‘La granja VIP 2026’ fue la especie de romance que protagonizó con Pablo Montero. Y es que el cantante hasta le pidió ser su novia en televisión nacional.

Algunos participantes, principalmente aquellos que pertenecen a la llamada ‘Resistencia’, criticaron este noviazgo. En su momento, Manelyk y la Bebeshita expusieron a Pablo por halagar su físico, algo que consideraban que era una falta de respeto para Natalia.

Pese a todo, seguían juntos y todo parecía ir bien. Las cosas cambiaron cuando Pablo Montero quedó eliminado de la competencia el pasado 1 de noviembre. Días después de este hecho, Natalia habría tenido una crisis.

En un video que circula en redes sociales, se puede escuchar a Natalia gritando desde el entrevistadero. En aquel entonces, los conductores aseguraron que la actriz se había estabilizado tras ser tratada por un médico.

A lo largo de la semana, mostró intenciones de irse del show y hasta llegó a empacar sus pertenencias. Se dijo que quería salirse, pero que, tras hablar con el médico, optó por regresar. Al final, el 8 de noviembre se dio a conocer que Natalia sí abandonaba el proyecto definitivamente.

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Natalia Alcocer salió de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

El presunto problema médico que orilló a Natalia Alcocer a abandonar ‘La granja VIP 2026’

Desde que Natalia Alcocer decidió salir de ‘La granja VIP 2026’, el periodista Gabo Cuevas ha compartido las versiones que le han llegado sobre este tema. No obstante, en su programa más reciente dijo una nueva que, según él, sería la definitiva.

Según informó, la actriz habría estado en riesgo de tener una “embolia”, por lo que tuvo que ser atendida por los médicos del reality.

“De muy buena fuente sé que el verdadero motivo por el que Natalia salió es porque Natalia estuvo a punto de vivir una embolia, una parálisis… del jueves al domingo. Entra en crisis por los cuetes, pensando que algo está ocurriendo afuera…Natalia entra al entrevistadero y en el entrevistadero la pasó mal, al grado de que empezó a recordar que hace justo un año le sucedió una plaza del Estado de México… Natalia cae y se le empieza a ir de lado. Esta historia se repite dentro de ‘La granja’… la cara se le empezó a ir de lado dentro del entrevistadero”. Gabo Cuevas

Indicó que la “producción llamó inmediatamente a su psiquiatra. Natalia tiene comunicación con él y le dice: ‘Te tengo que mandar de forma urgente este medicamento, si no te puede volver a suceder’”.

Si bien la producción del show quería que Natalia se recuperara y siguiera en el show, al final su doctor le recomendó que se saliera, ya que “el estrés y la ansiedad” la estaban perjudicando.

“La producción inmediatamente se movilizó para buscar el medicamento. El médico le dijo a Natalia: ‘Tienes que tomar el medicamento ya afuera, un tratamiento’. Sé que hoy va a ir con su doctor para tomar este tratamiento. Fue un tema médico, que su participante estuvo a punto de tener una parálisis”, indicó.

¿Natalia Alcocer pagará una multa por salir de ‘La granja VIP 2026’?

Mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que Natalia pague una multa por salirse de ‘La granja VIP 2026’, tal y como se llegó a decir de Mónica Escobedo, quien fue expulsada del proyecto hace algunas semanas por pegarle a Niurka Marcos.

De manera oficial, se desconoce si esto será así. En tanto que se ha especulado que la sanción sería de un millón de pesos. Por otra parte, Gabo Cuevas informó que, al parecer, la actriz no participará en la gira de medios ni será invitada a las galas.

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