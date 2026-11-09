Azalia tachó de “maceta” a Carlos Trejo y él la destroza: “Es asquerosa... Le di sus calzones con excremento”

Tras las fuertes declaraciones de la polémica Azalia Ojeda, ‘la Negra’, exparticipante de ‘La granja VIP’, en el programa de Maxine Woodside, donde fiel a su estilo le tiró con todo a Carlos Trejo y aseguró que el famoso ‘Cazafantasmas’ fue un “completo mueble” en el reality, Trejo no se queda de brazos cruzados y le tira a matar. “Es una pobre sirvienta, no tiene ni chispa de criterio. Una persona que no tiene capacidad de pensar ni reaccionar. Fue la primera ‘Lady Polanco’, tras insultar y sobajar a unos policías. Después sacó un disco que no sirvió para nada. Fue una basura y se fue directo al caño”.

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¿Qué dijo Carlos Trejo sobre su convivencia con Azalia en ‘La granja VIP’?

“Hizo una telenovela que pasó sin pena ni gloria. Es una tipa corriente. Tuvo problemas con Lupita Jones. Cuando ella califica a alguien de maceta, habla de ella misma. Es un problema psicológico que los psicópatas tienen. Hay que recordar que la señora es una delincuente. Intentó cobrar cheques robados” Carlos Trejo

Trejo hace fuertes revelaciones: “Es bastante asquerosa. Yo me encargaba de limpiar los baños y en más de 2 ocasiones le tuve que entregar sus calzones con excremento. Además, apesta mucho, porque tiene un sudor bastante agresivo. Su digestión anda mal por tanto coraje que hace”.

Y divulga: “Cuando entra al baño se avienta gases por todos lados. En muchas ocasiones nos quedábamos callados por educación, pero era ella. Kevyn y yo rociábamos spray en el baño y decíamos: Para despojar los demonios que avienta esta señora’”.

Carlos Trejo vs Azalia Ojeda / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Azalia de Carlos Trejo y su participación en ‘La granja VIP’?

Por su parte, Azalia Ojeda reveló lo siguiente en entrevista con Maxine Woodside: “Ya todas las macetas están afuera (de La granja VIP), gracias a Dios. Carlos Trejo, ¡újule!, sus fantasmas se lo habían llevado al otro mundo desde el día 2. Nada más se sentaba, comía, iba y se dormía. O sea, de las personas más aburridas que yo conocí”.

Carlos Trejo arremetió en contra de Azalia Ojeda / Archivo TVNotas y redes sociales

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Carlos Trejo arremete contra Alfredo Adame: ¿Qué dijo?

Al ‘Cazafantasmas’ le sorprende mucho ‘La granja VIP’.

“Es penoso que la hayan tenido en la gala, denigra al programa.También tengo que mencionar a Adame, quien es un delincuente fichado ante las autoridades. No es posible que cuando tratan de buscar la forma de dar una buena imagen en un reality tengan a delincuentes. Si quieren, que vayan al reclusorio a sacar a la ‘Mataviejitas’, para que esté en la gala y dé sus opiniones”. Y comenta que Azalia tiene graves problemas “con las cuestiones masculinas, no sé si fue maltratada o abusada”. Carlos Trejo

Para concluir, nos platica sobre sus proyectos. “Se grabará la segunda parte de la película Cañitas, en República Dominicana. Con mi socio, Pablo Velasco, grabaremos en enero. Consideramos a Ivonne Montero, a Alexys Ayala y a influencers”.

Carlos Trejo en La granja VIP 2026

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¿Cuáles son los escándalos que ha protagonizado Azalia Ojeda?

1996. Tras participar en un certamen de belleza, acusó públicamente a Lupita Jone s de maltratos, presunta extorsión para asegurar un lugar en el top 3 e imponerle dietas extremas a las concursantes.

s de maltratos, presunta extorsión para asegurar un lugar en el top 3 e imponerle dietas extremas a las concursantes. 2002. Participó en la primera edición de Big Brother . Destacó por sus peleas e insultos a sus compañeros. Llamó “bruja” a la conductora Adela Micha .

. Destacó por sus peleas e insultos a sus compañeros. Llamó “bruja” a la conductora . 2011. Se viralizó un video grabado en la avenida Masaryk (Polanco, CDMX), donde ella y su acompañante, en aparente estado de ebriedad, insultaron verbalmente y jalonearon a unos policías. Por este incidente la nombraron ‘Lady Polanco’ .

2021. Fue detenida en una sucursal bancaria de Atizapán de Zaragoza, al intentar cobrar un cheque por 350 mil pesos, que contaba con reporte de robo, proveniente del asalto a una vivienda. Tras 24 horas bajo custodia, fue liberada por falta de pruebas.

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