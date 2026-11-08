La granja VIP 2026: ¿Quién fue el noveno granjero eliminado del reality HOY, domingo 8 de noviembre? ¡Inesperado!

Este domingo 8 de noviembre de 2026 un nuevo granjero le dirá adiós a ‘La granja VIP’ segunda temporada después de la noche de la traición. Y la gala de este domingo estará llena de sorpresas, ¿quién se iría a su casa por decisión del público? Aquí te lo revelamos.

La granja VIP / Redes sociales y canva

Lee también: ¿Natalia Alcocer abandonó La granja VIP? Aseguran que su familia habría pedido sacarla del reality

¿Quiénes son los granjeros que han sido eliminado de la T2 de La granja VIP?

Hasta la gala de este domingo 8 de noviembre de 2026, un total de ocho participantes han salido eliminados oficialmente del reality de TV Azteca, quedándose sin la posibilidad de escribir su nombre en la historia del programa.

Te compartimos a continuación los granjeros que han salido por decisión del público:



Abigail Pak, “la Coreañera”

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Avilés

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Mónica Escobedo (expulsada por agredir a Niurka durante una dinámica)

(expulsada por agredir a Niurka durante una dinámica) Azalia Ojeda

Pablo Montero

Como ya es costumbre, en redes sociales han trascendido especulaciones acerca del posible eliminado de la noche, y nombres como Natalia Alcocer y Fernando Lozada son los que han resonado más fuerte, ¿será uno de ellos el que se vaya de ‘La granja VIP’?

Fernando Lozada / Redes Sociales

Lee también: Kunno imita a Rafa Mercadante y lanzaría dardo contra Mónica Escobedo; así reaccionó el conductor: “Machorras”

¿Quiénes son los granjeros nominados en ‘La granja VIP’ HOY domingo 8 de noviembre de 2026?

La novena gala de nominación será el escenario perfecto para que uno de los cinco granjeros nominados quede oficialmente fuera de ‘La granja VIP’. Checa aquí la lista completa de los participantes que están en riesgo de ser expulsado HOY domingo 8 de noviembre de 2026:

Mario “Mono” Osuna - Fue nominado debido al incidente que protagonizó con Talcoyo, perrito de ‘La granja VIP’

Kevyn Contreras “Bicolor” - Nominado durante ‘La traición’

Fernando Lozada - Nominado por bicolor en la doble traición.

Ivonne Montero

Natalia Alcocer

La granja VIP / Redes sociales

Lee también: Sale a la luz VIDEO que Mónica Escobedo señala como prueba contra Rafa Mercadante: “Sí me tocó indebidamente”

¿Por qué Natalia Alcocer decidió dejar ‘La granja VIP 2026'?

Al inicio de la gala de este domingo 8 de noviembre de 2026, Natalia Alcocer, una de las nominadas, pidió la palabra para dar las gracias a la producción de ‘La granja VIP’ por la contención que le han dado en los últimos días a causa de las complicaciones que ha presentado en su salud mental, y finalmente, solicitó al conductor de la edición, salir de la competencia.

‘La Vikinga’ aseguró que conocía las consecuencias de su decisión de abandonar el proyecto, no obstante, revelaba que era momento de poner atención a su salud mental, misma que se ha visto muy comprometida.

Sorprendentemente a su salida, Alcocer se encontró con su ex Michael Cohn del Real, quien fuera su pareja y padre de su hija. Al salir, ambos se fundieron en un fuerte abrazo mientras propios y extraños se preguntaban, ¿y Pablo Montero?

¿Quién es Natalia Alcocer? / Redes sociales

Este fue el noveno participante eliminado de ‘La granja VIP 2026’

En punto de las 8:00 de la noche dará inicio a la novena gala de nominación de ‘La granja VIP’. Al igual que en ocasiones pasadas, se espera que la polémica y los dimes y diretes den de qué hablar a lo largo de la noche.

A pesar de la inesperada salida de Natalia Alcocer de ‘La granja VIP’, el conductor principal de la edición le reveló a los granjeros que la eliminación de la noche seguía en pie, por lo que Mono Osuna, Kevyn Bicolor, Fernando Lozada e Ivonne Montero continuaban en riesgo de salir de la competencia.

Rafael Mercadante, capataz de la semana, le dio el Julio Camejo el reconocimiento especial como Peón de Oro por su impecable trabajo. Por su parte, Camejo eligió a ‘Bebeshita’ como la peor peona de la semana, algo con lo que no estuvo cómodo pues aseguró que la influencer había hecho un excelente trabajo.

El primer salvado de la noche, por decisión del público fue Mono Osuna, quien se dijo feliz de regresar a ‘La granja VIP’.

Los peones de la semana son: Niurka, Mono Osuna, Kunno y ‘Bebeshita’. Fernando Lozada quedó fuera de cualquier elección, pues el modelo se encuentra lesionado de la mano, por lo que por recomendación del médico, finalmente salió del peonato.

Sin duda el momento más emotivo de la noche ocurrió cuando Ivonne Montero se reunió con su hija, fundidas en un abrazo, la actriz se emocionó hasta las lágrimas.

De manera inesperada, el segundo salvado de la noche fue Kevyn Bicolor, uno de los participantes más polémicos del reality.

Finalmente, el noveno eliminado de ‘La granja VIP’ fue Fernando Lozada, por lo que Ivonne Montero regresó a la competencia ante la sorpresa del resto de los granjeros.

