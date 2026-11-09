Ex de Pablo Montero asegura que el cantante “es narcisista…y el romance con Natalia Alcocer es pura pantalla”

Elda María se puso del lado de Manelyk González y ‘Bebeshita’, luego de que ambas enfrentaran a Pablo Montero. Esta última lo puso en evidencia al decir:

Elda María “Eres un tibio, bebé. No me das ni aquí ni allá. Solo pones celosa a Natalia (Alcocer), porque nos ves nuestra hermosa figura. No te culpo, este cuerpecito está bien sabroso”. A lo que él respondió: “No eres mi tipo de persona, ni tampoco Mane, en lo más mínimo”.

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Fotos: Carpio, Isunza, Mancera y TikTok @lagranjavipm

¿Por qué Elda llamó mitómano y narcisista a Pablo Montero?

Tras estas palabras Elda también se le fue a la yugular: “Él es así. Es un hombre supermujeriego y un ojo alegre. ¿Qué pueden esperar de él? Es su modus operandi. Él sabe cómo manejar las situaciones (a su conveniencia). Claro que son su tipo. Este wey le tira a cualquier escoba”.

Ella asegura que el actor no admite sus errores.

“Es un mitómano y narcisista. No me sorprende lo que ha pasado en La granja. Él jamás se hará responsable de sus actos. Es un hombre que le encanta mirarse en el espejo y siempre quiere verse bien”.

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¿Elda duda del amor entre Pablo Montero y Natalia Alcocer tras La granja VIP?

Además, puso en duda el supuesto amor que se tienen Montero y Natalia Alcocer: “Ese amor no es verdad. Lo conozco perfecto y sé que es pura pantalla. Lo que pasa es que ella es noble y se cree todo. Lo único que le digo es que abra los ojos. Ella se dará cuenta de todo”.

Elda reveló el motivo por el que Natalia la bloqueó de las redes sociales y la tachó de celosa: “En algún momento hablé con Natalia y le comenté que estaba saliendo con él, pero me bloqueó de todas partes. Dudo mucho que quiera hablar conmigo. Es una mujer muy celosa. Somos Cáncer y por naturaleza somos celosas”.

La modelo considera que ‘la Vikinga’ tiene celos de Manelyk y ‘Bebeshita’: “Claro que les tiene celos. Se nota por el drama que hizo. Aunque estuvo deprimida, Pablo supo conquistarla con rosas. Sabe cómo llegarle”.

Y mostró su apoyo con Manelyk, tras haber encarado a Pablo por haber tratado mal al ‘tío Pepe’: “Ha sido terrible su participación. No me gusta en lo absoluto. Está sacando su verdadera personalidad. Me encantó el enfrentamiento de Mane con él. Ya era hora que alguien le dijera sus cosas”.

Además, Elda también habló sobre el juego de su expareja, Rafael Mercadante, en La granja VIP: “Sin comentarios. Ese hombre grita muchísimo y no tiene paciencia. ¡Qué horror! Ya me enteré de que se va a casar, ¿no? (carcajadas). Que pague la manutención de mi hija. No he visto nada. Si no, lo demandaré por segunda vez”.

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¿Qué dijo Elda María sobre las acusaciones de Mónica Escobedo contra Rafa Mercadante?

Y sobre las recientes declaraciones que hizo Mónica Escobedo sobre Rafa Mercadante en la edición 1550, donde reveló que supuestamente fue toqueteada sin su consentimiento por el conductor, Elda María, expareja de Rafa, comentó:

“Siento que Mónica piensa cosas que no van. La vi en La granja VIP y decía comentarios que no tenían nada que ver. Si Rafa le hizo algo, entonces que haga lo correcto y lo denuncie”. Elda María

Para la modelo no es creíble gran parte de lo que ha dicho Mónica: “Se está colgando para que los demás digan: ‘Pobrecita’. Lo hubiera dicho en el momento y seguramente la producción hubiera tomado cartas en el asunto. ¿Para qué hacerlo después de tiempo?”.

Al saber de la existencia de imágenes en las que se le ve a Rafa aparentemente dándole un masaje en los glúteos, Elda mencionó: “Eso está muy mal. ¿Qué pensará la novia de Rafa? Es una falta de respeto hacia ella. Una cosa es masajear la espalda y otra los glúteos. A lo mejor le faltó procesar varias cosas (a Mónica). Seguramente pensó: ‘Creo que lo correcto es alzar la voz’. Nunca es tarde para hacerlo, pero en el momento, no después”.

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¿Elda María respalda las acusaciones de Mónica Escobedo contra Rafa Mercadante?

Y sobre los comentarios de Escobedo, quien dijo que Rafa hacía chistes misóginos, Elda respondió entre risas.

“Él es alburero. Le encanta decir las cosas en doble sentido. Le gusta ser inoportuno y no piensa antes de actuar. Es una persona reactiva. En eso tiene totalmente razón Mónica. Se le olvidan las estupideces que dice. Rafa necesita ir a terapia, no es fácil cambiar”.

Finalmente, Elda María le da la razón a Mónica sobre que Rafa es narcisita, pero también reconoce que Mónica tiene lo suyo a la hora de crear conflictos.

Elda María “Rafa es narcisista, le encanta verse al espejo y piensa que todos son una bola de pendejos. Le doy la palabra a Mónica en ese sentido. Pero ella es una mujer que no está bien de sus cabales. Es muy expresiva y no se oculta de nada. Sin embargo, no sabe decir las cosas en el momento. Le falta madurez emocional. Siento que es problemática y liosa”.

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¿Cómo fue la relación de Elda María con Pablo Montero?

“A Pablo (Montero) le pagué 200 mil pesos. Le terminé pagando sus puteros, cocaína y vicios. Le gusta andar en los table dance con las mujeres, las drogas y el alcohol. Este fue el peor. No me pagó ni un chicle. Es supermujeriego. Puede estar contigo y chatear con la otra. Empeñó un Rolex de 600 mil pesos por andar con una chica”.

“Es un ojo alegre. Enfrente de mí le ponía a una chava: ‘Guapa y preciosa’. Le dije: ‘¡Qué falta de respeto! ¿Quién es?’. Y me respondió: ‘Es una de Colombia. Está hecha una mamasota’. Cuando le convenía éramos novios en secreto y después me salía con que éramos amigos. Duramos 1 año y me presentó a su familia”.

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