Manelyk González podría abandonar ‘La granja VIP 2026’ por “romper las reglas”, aseguran

Sin duda alguna, Manelyk González es una de las participantes más controversiales de ‘La granja VIP 2026’. Se le ha acusado de supuesto maltrato animal y de presuntamente recibir un trato especial por parte de la producción.

Ahora, está circulando la versión de que, presuntamente, podría ser expulsada o, al menos, sancionada por haber roto una de las reglas básicas del show. Te contamos qué está pasando.

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Manelyk González podría salir de La granja VIP 2026 / Redes sociales

La razón por la que Manelyk podría ser expulsada de ‘La granja VIP 2026’

Hace algunas horas, un helicóptero en apoyo a Manelyk González sobrevoló ‘La granja VIP 2026’. En el 24/7, se pudo observar el momento exacto en el que la influencer vio la aeronave. Por supuesto, no pudo evitar emocionarse.

Dicha nave llevaba un cartel que decía lo siguiente: “Estamos contigo, Manelyk”. Justamente el hermano de la influencer quien se encargó de preparar esta sorpresa. Muchos creen que fue una forma de consolarla. Y es que ella manifestó en muchas ocasiones que quería una “señal” para saber si estaba haciendo un buen trabajo dentro del reality.

Aunque varios aplaudieron el detalle, muchos recalcaron que este acto va “contra las reglas”. Los detractores creen que el cartel también pudo haber sido utilizado como una forma de “pasarle información”.

Se mencionó que, en el pasado, el conductor regañó fuertemente a Fernando Lozada y Natalia Alcocer tras detectarse un intento de que recibieran información del exterior. En aquel entonces, se advirtió que esto no sería “tolerado”.

Los internautas han etiquetado a los conductores y hasta al mismo Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, para que no se deje pasar esta situación y se haga algo al respecto.

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Para que no se quejen, le envié un helicóptero a Mane😘 https://t.co/yZFmivdXZh — Victor (@realrotciv) October 22, 2026

¿Producción de ‘La granja VIP 2026’ confirma sanción para Manelyk González?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no ha mencionado una sanción para Manelyk González. No obstante, Bruno Espino, el novio de Niurka, lanzó un comunicado confirmando que aparentemente mandar helicópteros sí va contra las reglas.

También señala que esto, aunque automáticamente no representa la expulsión, da pie a multas y sanciones dentro del show.

“El contrato establece que cualquier persona que reciba mensajes o apoyo mediante helicópteros o drones, invadiendo el espacio aéreo de La Granja, podrá enfrentar una multa económica contractual, sanciones y/o la expulsión”, se lee.

El tema ya se abordó en una transmisión en vivo con los conductores de las pregalas del programa. Señalaron que sí va contra las reglas mandar carritos u otro medio para “apoyar” a su participante favorito. No obstante, concordaron en que Mane no tiene la culpa de las acciones de su hermano.

Comunicado del novio de Niurka / Redes sociales

La sanción podría recibir Manelyk en ‘La granja VIP 2026’ por recibir un helicóptero

Como se sabe, Manelyk está en la tabla de nominados de ‘La granja VIP 2026’ de esta semana por perder el duelo de nominación frente a Azalia Ojeda. Muchos creen que, en caso de que no sea expulsada, podría quedarse sin la posibilidad de participar en el juego por la salvación o de que la saquen de la tabla el viernes de traición.

Esto no ha sido confirmado todavía. Será hasta este jueves 22 de octubre, a las 8:30 pm., que se sabrá si hay castigo o no. La gala de esta noche se podrá ver mediante Azteca UNO o Disney Plus.

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