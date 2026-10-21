La granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality hoy, 21 de octubre? ¿Los equipos se traicionan?

La granja VIP 2026 está a punto de vivir una noche de enfrentamientos, nominaciones y posibles traiciones. Este miércoles 21 de octubre, los granjeros deberán votar cara a cara durante La Asamblea, una dinámica que podría poner en peligro las alianzas de la semana 7. Con Fernando Lozada y Manelyk González en la placa, la tensión aumenta, especialmente porque algunos participantes ya revelaron contra quiénes podrían ir. ¿Quién será el siguiente nominado?

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¿Quiénes son los nominados de La granja VIP 2026 hoy 21 de octubre?

La granja VIP 2026 ya tiene a sus primeros dos nominados de la semana 7: Fernando Lozada y Manelyk González, quienes llegaron a la placa por distintas dinámicas del reality

Fernando Lozada fue el primero en quedar en riesgo de eliminación, después de recibir el legado de Pimpinela Escarlata, quien se convirtió en el sexto eliminado de esta segunda temporada.

Por su parte, Manelyk González perdió el Duelo de Nominación frente a Azalia Ojeda, por lo que ahora deberá buscar una oportunidad para salvarse y evitar abandonar la competencia.

La lista de nominados todavía no está completa. Este miércoles se realizará La Asamblea de Nominación, donde los participantes deberán enfrentar las consecuencias de sus decisiones frente a sus compañeros.

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¿Habrá traiciones en La granja VIP 2026? Fernando Lozada revela a quiénes podría nominar

Las alianzas de La granja VIP 2026 podrían tambalearse durante La Asamblea, especialmente después de que Fernando Lozada revelara los nombres de algunos participantes que contempla nominar.

En una conversación con Azalia Ojeda, Fernando mencionó a Niurka Marcos y Natalia Alcocer como posibles opciones. Sobre Niurka, explicó que le incomoda que constantemente le aconseje integrarse a un equipo.

Otro nombre que salió a relucir fue Rafael Mercadante, con quien Fernando ha tenido diferencias después de que el conductor lo señalara por una supuesta trampa dentro de la competencia.

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Redes sociales, Canva

¿A qué hora y dónde ver La asamblea de La granja VIP 2026 EN VIVO hoy 21 de octubre?

La Asamblea de La granja VIP 2026 se transmitirá este miércoles 21 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno.

Los seguidores también podrán disfrutar la gala mediante Disney+, así como consultar el contenido del reality en las plataformas oficiales de TV Azteca, según la disponibilidad de cada servicio.

Asamblea en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Cómo votar en La granja VIP 2026 para salvar a los nominados de la semana 7?

Las votaciones de La granja VIP 2026 permiten que el público apoye a sus participantes favoritos para que continúen dentro de la competencia y eviten convertirse en los próximos eliminados.

Cuando la votación de salvación esté habilitada, los espectadores podrán ingresar a lagranjavip.tv/vota o utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo para elegir a los granjeros que desean mantener en el reality.

El sistema permite distribuir 10 votos entre uno o varios nominados, además de obtener otros 10 adicionales al completar los requisitos que indique la plataforma, como registrar un correo electrónico o visualizar un video.