¡Polémica en La granja VIP! Captan a misteriosa mujer durante reparto de tareas y desata teorías ¿nada es verdad?

Luego de que surgieran teorías sobre presuntos rituales dentro del reality y hasta acusaciones de brujería en La granja VIP 2026, ahora un nuevo video volvió a desatar la conversación entre los fans del programa. Las imágenes muestran a Julio Camejo, actual capataz de la semana, organizando las actividades de los participantes cuando una inesperada figura llamó la atención de las cámaras. ¿Se trataba de una productora interviniendo en el juego? Las redes explotaron con comentarios y burlas, pero la realidad terminó siendo mucho más divertida de lo que muchos imaginaban.

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Polémica en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué creyeron que la productora del reality intervino en La granja VIP 2026?

La polémica comenzó cuando un video comenzó a circular en redes sociales durante una conversación entre Julio Camejo, Pablo Montero y una persona rubia captada de espaldas.

Las imágenes fueron acompañadas por el mensaje: “DESCUIDO EN LA GRANJA. Productora se mete a decirle a los granjeros cómo repartir las actividades de la semana. La rubia mujer no notó que las cámaras la estaban enfocando.”

Como el momento coincidió con la asignación de tareas semanales, varios usuarios pensaron que una integrante de la producción estaba interviniendo en una dinámica que corresponde únicamente a los concursantes.

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¿Quién era la misteriosa mujer rubia que apareció junto a Pablo Montero y Julio Camejo en La granja VIP?

La teoría de una supuesta productora infiltrada comenzó a perder fuerza cuando varios seguidores identificaron a la persona que aparecía en pantalla.

Lejos de tratarse de alguien del equipo de producción, los fanáticos aseguraron que en realidad era Rafa Mercante, quien aparentemente llevaba extensiones o una peluca que provocó la confusión.

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¿La producción de La granja VIP ya respondió a las especulaciones de engaño?

La revelación convirtió la polémica en motivo de bromas, pues muchos internautas reconocieron que inicialmente también pensaron que se trataba de una mujer ajena al programa.

“Rafaela Rodríguez hermanastra de Magda (productora de Venga la alegría)”

“No mames yo también pensé en Magda JAJAJAJAJAJAA” .

. “Es Rafael jajaja que le pusieron extensiones” , “Enserio? Es broma cierto?”

, “Hahaha alucinados es Rafa con las extensiones de Natalia” .

. “Jajajajajajaua es la nueva, reemplazo de Mónica”

“Natalia se ve muy rara, no?”

Lo que empezó como una supuesta denuncia sobre una intervención de producción terminó convirtiéndose en una anécdota viral para los seguidores de La granja VIP 2026, quienes una vez más demostraron que ningún detalle pasa desapercibido cuando las cámaras están encendidas. Al momento, la producción no se ha pronunciado al respecto.