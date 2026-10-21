¿Bebeshita es una “bajanovios”? Reviven acusaciones de Alana Lliteras tras pelea con Bicolor en La granja VIP

Uno de los temas que más han llamado la atención dentro de ‘La granja VIP 2026’ ha sido el polémico romance entre Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’. Actualmente, están distanciados por la falta de certeza en su relación.

En medio de todo esto, han resurgido las controversiales acusaciones que Alana Lliteras hizo en contra de la exparticipante de Enamorándonos. Esto ha desatado muchas críticas en contra de Daniela y algunos no han evitado relacionar los señalamientos de Alana con el comportamiento actual de la influencer dentro del reality de TV Azteca. Te contamos qué está pasando.

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La Bebeshita está siendo criticada en redes sociales / Redes sociales

¿Qué está pasando entre ‘la Bebeshita’ y Kevyn Contreras ‘Bicolor’ en ‘La granja VIP 2026’?

Durante las primeras semanas de ‘La granja VIP 2026’, la Bebeshita admitió sentir una cierta atracción hacia Kevyn Contreras ‘Bicolor’. Aunque aseguró que no estaba buscando el amor, dijo que le gustaría conocer más al influencer.

Con el paso del tiempo, empezaron a convivir más y hasta durmieron juntos en varias ocasiones. También se peleaban constantemente. Y es que ella sentía que él no mostraba mucho interés. Asimismo, la también conductora tuvo celos de la convivencia del comediante con otras participantes como Ivonne Montero y Manelyk González.

En una de sus tantas reconciliaciones, se acostaron en la cama y se taparon con las cobijas. Muchos internautas intuyeron que habrían tenido un encuentro íntimo. El argumento era que había “movimientos extraños”.

Posteriormente, anunció que ya había “terminado con él”, pues le molestaba su falta de interés. Este 21 de octubre, Bebeshita le confesó a Kunno que “amaba” a Bicolor, pero no sabía si decírselo o no, pues tenía miedo de su reacción.

Por su parte, el regiomontano ha dicho que prefiere mantener su distancia con Daniela. Incluso reconoció que ya no le agradaba tanto como antes.

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La Bebeshita y Kevyn en La granja VIP 2026 / Redes sociales

Las acusaciones de Alana Lliteras contra ‘la Bebeshita’

A través del 24/7 de ‘La granja VIP 2026’, los fans han observado a la Bebeshita romper en llanto por su situación con Kevyn ‘Bicolor’. Y es que ella ha reconocido que se porta de forma “migajera” con él.

Si bien algunos internautas se han solidarizado con la influencer, muchos consideran que su comportamiento y constante llanto son solo una “estrategia”. Los detractores han recordado que la joven ha actuado de forma similar en otros realities.

En redes sociales, se han compartido videos de la manera en la que Daniela les rogaba a ciertos hombres en otros concursos, ya fuera por amor o por un beso. La famosa les decía lo mucho que los amaba.

Aunado a esto, también se ha viralizado una serie de declaraciones que hizo Alana Lliteras acusando a Bebeshita de ligarse a sus exnovios.

“Era un patrón bien loco. La gente que vio ‘La casa de los famosos’ lo sabrá: no era la primera vez que se enamoraba de uno de mis novios. En mi relación pasada, también, según, de: ‘Ay, es que yo estaba enamorada de mi ex desde mucho antes’. No voy a mencionar a esta persona, pero cuando yo le presenté a la Bebeshita me dijo: ‘¿Ella es tu amiga?’. Jamás quiso salir conmigo cuando yo estaba con ella porque me decía que ella le mandaba mensajes acosándolo. Es un patrón medio raro”. Alana Lliteras

Incluso señaló que, muy probablemente, su “examiga” diría en ‘La granja VIP’ que uno de sus exnovios le fue infiel, cuando la realidad es que, aparentemente, este hombre jamás le habría hecho caso a sus insinuaciones.

Alana Lliteras “En ‘La granja’ va a decir que me fue infiel, pero no, más bien le ardió que él no me fuera infiel porque ella se le ofreció, se lo quiso llevar a la cama”.

Por supuesto, estas declaraciones dieron mucho de qué hablar. Varios admitieron que, en su momento, no quisieron creerle, pero que ahora, al ver cómo se comporta con Kevyn, están seguros de que no sería una “buena persona”.

¡ALERTA DE MODUS OPERANDI! LA BEBESHITA RECICLA SU ESTRATEGIA DE VÍCTIMA EN CADA REALITY El acoso disfrazado de berrinche no es un caso aislado, es su táctica calculada en cada programa que pisa. #TeamBicolor #LaGranjaVIP #FueraCaretas https://t.co/21lnphSMIT — Lizbeth (@Lizbeth39234547) October 21, 2026

¿Quiénes son las exparejas de ‘la Bebeshita’?

La vida sentimental de ‘la Bebeshita’, actual participante de ‘La granja VIP 2026’, ha sido sumamente controversial. A lo largo de los años, ha tenido romances muy comentados e intermitentes, en su mayoría, con creadores de contenido. Estas han sido sus parejas conocidas:

Óscar ‘Osky’ Tlatelpa: Se conocieron en Enamorándonos y duraron cinco meses.

Brian ‘El Shulito’: Regresaron en dos ocasiones y duraron poco tiempo.

Lapizito, hermano de Gomita: Se dijo que terminaron por una infidelidad de él, pero jamás se confirmó.

Brandon Castañeda de los Wapayasos: Tuvieron un romance muy intermitente. También se habló de infidelidades y hasta de maltrato.

Un futbolista: En 2025, ella contó que estaba muy ilusionada con un futbolista 14 años menor que ella. Previo a su entrada a ‘La granja VIP’, indicó que todo había terminado entre ellos. No se sabe la identidad del hombre.

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