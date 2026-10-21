¿Kunno quiso envenenar a sus compañeros de La granja VIP? Piden su salida tras sugerir ponerle ‘cloro’ a la comida

Luego de que se expusiera el presunto favoritismo en La granja VIP 2026 que habría provocado la salida de Pimpinela Escarlata tras un comentario que involucraba a Manelyk González, se comenzó a pedir que ocurriera lo mismo con Kunno, quien sugirió colocar un ingrediente extra en la comida de sus compañeros. ¿Habrá sanciones para el influencer? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Novio de Niurka arremete vs. Mono Osuna y ¿amenaza con meterse con su pareja?: “ya tiraste el sablazo”

¿Kunno pone en peligro su estancia en La granja VIP con polémico comentario? / Redes sociales

¿Cuál fue el comentario que marcó la salida de Pimpinela Escarlata de La granja VIP?

Durante la sexta semana de La granja VIP 2026, Pimpinela Escarlata incendió la conversación en redes sociales luego de que sugiriera hacerle daño a Manelyk González durante una conversación con Niurka Marcos y Natalia Alcocer.

“Nada más no pegar. Yo sí quiero pegar y sé que me van a eliminar, a sacar de este programa. Que valga la pena. Pin… cuchillo y le marco toda la cara para todo el resto de su vida”. Pimpinela Escarlata

Sus palabras causaron indignación por parte del público del reality show, por lo que la producción tomó la decisión de subir a la granjera a la placa de nominados sin derecho a que pudiera ser salvada por sus compañeros, lo que marcó su salida de La granja VIP 2026 el pasado 18 de octubre.

Lee: Acusan a Natalia Alcocer de engañar a Pablo Montero en La granja VIP tras mensaje al padre de su hija: “Te amo”

¿Kunno está en riesgo en La granja VIP 2026? / Redes sociales

¿Kunno hizo lo mismo que Pimpinela Escarlata en La granja VIP 2026?

Tras la salida de Pimpinela Escarlata de La granja VIP 2026, en redes se comenzó a pedir que también existiera una sanción para el influencer Kunno, pues en una conversación con Manelyk González y Azalia Ojeda sugirió ponerle cloro a la comida de sus compañeros.

“Ya sé qué podemos hacer, ustedes se encargan del desayuno y, si mañana hacen huevo, le echan un poquito de cloro; tenemos que vencerlos desde adentro, desde las entrañas, la única manera es dándoles shots de cloro”. Kunno

El comentario del exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy de inmediato adquirió notoriedad en redes y los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos señalaron que es una razón justa para sancionar a Kunno, otros manifestaron que nunca mencionó nombres o tener intenciones de hacerle daño a alguien directamente. ¿Hará algo el reality show 24/7?

Lee: ¡Polémica en La granja VIP! Captan a misteriosa mujer durante reparto de tareas y desata teorías ¿nada es verdad?

Sancionaron a Pimpinela Escarlata y eso lo llevo a ser el eliminado.



¿Van a sancionar a Kunno por este comentario?



*De ahora en adelante el público ya busca que se sancione por todo #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/EyhDcvYIX3 — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) October 19, 2026

¿Kunno fue sancionado por La granja VIP 2026 tras sugerir que le pusieran cloro a la comida?

El comentario de Kunno ocurrió hace unos días dentro de La granja VIP 2026 y hasta ahora la producción no ha dicho nada al respecto, lo que ha generado descontento por parte de algunos seguidores del reality, quienes apoyan las teorías de un supuesto favoritismo.

Además, cabe recordar que no es la primera vez que Kunno está envuelto en la controversia, pues anteriormente protagonizó un acalorado momento con Julio Camejo, el cual solo quedó en una llamada de atención. ¿En esta ocasión será distinto?

No te pierdas: Mónica Escobedo confrontó al productor de ‘La granja VIP 2026’ tras su expulsión, revelan: “Una gatada”