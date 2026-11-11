La granja VIP 2026: ¿Quiénes quedaron nominados en el reality HOY, 11 de noviembre? ¿Hubo traición en la asamblea?

Tras el nombramiento de Manelyk González como capataz de la décima semana en La granja VIP 2026, los participantes se alistan para una nueva asamblea de nominación, donde se dará a conocer a los granjeros que acompañarán en la tabla de nominación a Ivonne Montero y Kevyn Bicolor. ¿Habrá traiciones entre los disfuncionales y la resistencia? ¡Aquí te contamos!

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¿Por qué Ivonne Montero y Kevyn Bicolor. ya están nominados en La granja VIP 2026?

Ivonne Montero quedó nominada debido al Legado que dejó Fernando Lozada tras ser eliminado, una decisión con la que buscó mover las estrategias del grupo. Además, esto le hizo perder el beneficio y pase que tenía para competir por ser Capataz.

quedó nominada debido al que dejó tras ser eliminado, una decisión con la que buscó mover las estrategias del grupo. Además, esto le hizo perder el beneficio y pase que tenía para competir por ser Capataz. Kevyn Contreras “Bicolor” quedó nominado tras ser elegido por el público y posteriormente perder el Duelo de Nominación de la semana 10.

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¿Quiénes son los nominados de la novena semana en La granja VIP 2026?

La Asamblea de este miércoles todavía podría sumar nuevos nombres a la tabla. Entre los participantes que podrían recibir votos aparecen Daniela Alexis, conocida como la Bebeshita; Mario ‘Mono’ Osuna y Julio Camejo, aunque ninguno de ellos tiene confirmada una nominación para esta noche

La Bebeshita se encuentra bajo la atención de sus compañeros después de las diferencias que surgieron dentro de La Resistencia por su relación con Bicolor. Incluso, Rafael Mercadante planteó una estrategia para buscar su salida, aunque posteriormente los integrantes de su equipo consiguieron reconciliarse. Por su parte, Mono Osuna y Julio Camejo han protagonizado enfrentamientos y recibido nominaciones durante las semanas anteriores.

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La granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

Los seguidores de La granja VIP podrán participar en las votaciones para apoyar a los famosos que se encuentren en riesgo de abandonar la competencia. El proceso es gratuito y se realiza mediante los canales oficiales de TV Azteca, una vez que se habilita la votación de salvación. Para votar por un participante, los espectadores deberán seguir estos pasos:

Ingresar a la página oficial lagranjavip.tv/vota. Localizar la sección de votaciones de La Granja VIP. Revisar los nombres de los granjeros nominados. Seleccionar al participante que desean salvar. Distribuir los votos disponibles y confirmar su elección.

Cada usuario dispone inicialmente de 10 votos, que puede asignar a un solo participante o repartir entre varios. También es posible obtener oportunidades adicionales mediante el inicio de sesión en el portal. Otra alternativa es descargar la aplicación TV Azteca En Vivo, localizar el banner de votaciones del reality y seleccionar al granjero favorito.