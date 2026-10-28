Ivonne Montero insulta a Niurka por tocar su altar de Día de Muertos en La granja VIP 2026, ¡Adiós alianza!

Ivonne Montero protagoniza un nuevo conflicto en ‘La granja VIP 2026’. En esta ocasión, con Niurka Marcos, con quien hasta hace poco había pactado una especie de tregua. ¿El motivo? Una vela que Montero colocó en homenaje a Fabio Melanitto, su expareja y padre de su hija, en las festividades del Día de Muertos.

Las cosas escalaron a tal punto que hasta insultos hubo de por medio. ¿Qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Ivonne Montero se enojó con Niurka por meterse con su altar de Día de Muertos / Redes sociales

La pelea entre Ivonne Montero y Niurka Marcos en ‘La granja VIP 2026’

A pesar de que su relación con Fabio Melanitto no fue la mejor, Ivonne Montero decidió honrar su memoria y hacerle una especie de altar de Día de Muertos en ‘La granja VIP 2026’. Frente a su foto, puso una veladora y otros objetos.

En algún punto, la actriz descubrió que Niurka había manipulado el altar y hasta había apagado la vela, por lo que no dudó en reclamarle. Le exigió que respetara sus cosas.

Niurka intentó minimizar el hecho y aseguró que Ivonne estaba “exagerando” por una “vela falsa”. En respuesta, esta última le reiteró que no debe tocar cosas ajenas y mucho menos si es algo tan especial.

“¿Qué tenías que tocar? Sea una vela de mentira o de verdad, no tienes por qué tocar mis cosas… A mí no me interesan tus cosas. Te prohíbo terminantemente que vengas a tocar aquí y mucho menos a este espacio, ¿entendiste? ¿Qué tenías que estar agarrando con tus energías tan oscuras y negativas?”. Ivonne Montero

Ante este reclamo, Marcos le enseñó el dedo medio y le comentó a Natalia que Ivonne simplemente se hacía la “mustia”. Incluso afirmó que realmente jamás se había enfermado del estómago y solo lo dijo para “llamar la atención”. Incluso la llamó ridícula por quejarse por una “vela”. La pelea terminó con ambas diciendo: “Chin… a tu madre”.

Poco después, ambas dieron su versión de la historia con otros granjeros. Por su parte, Ivonne declaró que Niurka era una “irrespetuosa”. En tanto que esta última explicó que había apagado la vela porque la luz que emitía estaba molestando a los demás, incluyendo al propio perrito Tlacoyo.

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🔵🔴 ¡AMANECIMOS BRAVAS! 🔥💥 🥊 NIURKA VS IVONNE 👀🍿 #LaGranjaDeKevyn https://t.co/rQ4nPkga03 — 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗔❤️💙 (@regia02) October 28, 2026

¿Ivonne Montero se está “haciendo la víctima” dentro de ‘La granja VIP 2026’?

La discusión entre Ivonne Montero y Niurka Marcos generó muchas reacciones divididas entre los fanáticos de ‘La granja VIP 2026’. Aunque algunos respaldaron a Montero, la gran mayoría se decantó por la cubana.

Los detractores consideran que Ivonne simplemente se está “victimizando” para avanzar en el reality. Afirmaron que esa habría sido su “estrategia” para ganar la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo’, concurso en el que participó junto a Niurka.

Por supuesto, hubo quienes le quitaron crédito a esta teoría. Argumentaron que la protagonista de ‘Secretos del alma’ simplemente se defiende de las personas que quieren “lastimarla”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Niurka tirando factos”

“Ivonne simplemente pidió respeto”

“Se está victimizando”

“Niurka daña todo con su energía oscura”

“Niurka no sabe respetar creencias”

“Ivonne con su estrategia de siempre”

Acusan a Ivonne Montero de hacerse la víctima dentro de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quién fue Fabio Melanitto, el exnovio al que Ivonne Montero le puso un altar en ‘La granja VIP 2026’ por el Día de Muertos?

Fabio Melanitto fue expareja y padre de la hija de Ivonne Montero. Fue un famoso cantante venezolano que saltó a la fama por su participación en el grupo UFF!. Su relación con la actriz fue sumamente controversial.

Él y Montero se casaron en 2011 y poco después tuvieron una hija, quien ha presentado problemas médicos desde pequeña. De acuerdo con la celebridad, su matrimonio con el artista se deterioró poco a poco debido a que él se distanció de la familia. También contó que él le había sido infiel.

En 2018, Fabio fue asesinado en CDMX, a la edad de 33 años. Según se reportó, un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones. El responsable nunca fue identificado.

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