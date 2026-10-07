Christian Nodal habría iniciado un nuevo proceso legal contra Cazzu para poder ver a su hija, aseguran

Tal parece que los dimes y diretes entre Christian Nodal y Cazzu está muy lejos de terminar. En medio de los intentos de conciliación relacionados con el futuro de la hija que tienen en común, circula la versión de que, presuntamente, el esposo de Ángela Aguilar inició un nuevo proceso legal contra la argentina. Te contamos lo que se está diciendo.

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Cazzu y Nodal terminaron en 2024 / Mezcalent

¿Por qué se dice que Christian Nodal es un padre ausente y deudor alimenticio?

Desde hace ya un tiempo, se ha venido cuestionando la paternidad de Christian Nodal. Y es que la propia Cazzu ha dicho que su expareja no le da una pensión alimenticia que considere justa y se ha especulado que el cantante no visita a la menor tanto como debería.

En su momento, Nodal se justificó diciendo que no podía ver a la niña tanto como quisiera por cuestiones de trabajo. También ha declarado que Argentina, país donde reside la pequeña, queda muy lejos.

A finales de 2025, se dio a conocer que un juez de Jalisco había admitido una demanda que interpuso el cantante contra la reguetonera. Si bien no se especificaron los motivos a fondo, trascendió que fue por temas relacionados con un régimen de convivencia con la menor y la pensión alimenticia para la misma.

En su momento, el cantante expresó que su único objetivo siempre ha sido llegar a un acuerdo para poder convivir con su pequeña. Algunos interpretaron que Nodal habría sugerido que Cazzu es quien pone obstáculos para lograrlo. También ha manifestado su deseo para que su mamá ya no exponga a su hija en redes.

Nodal “Yo, la verdad, todo el tema de mi hija, lo estoy reservando para lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100 por ciento mi apoyo, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible, en redes; de hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”

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Cazzu dice que Nodal no le da una buena pensión alimenticia / Mezcalent

La supuesta nueva demanda de Christian Nodal vs. Cazzu

En redes sociales, se empezó a especular que Christian Nodal habría iniciado un nuevo proceso legal para poder ver a su hija. Los rumores empezaron luego de que el periodista y conductor Alex Rodríguez dijera lo siguiente:

“La denunciada en esta ocasión es la propia Cazzu, es decir, es Nodal quien ha denunciado porque quiere ver a su hija y no puede. Porque quiere saber cuánto pagar, cuáles son los horarios de visita. De momento, han llegado de conciliaciones que habría que preguntar, la prensa que averigüe por qué Nodal, cuando se sitúa frente a frente con Cazzu, por qué no concilia. Nodal lo que está pidiendo es hacerse responsable”. Alex Rodríguez

Si bien no mencionó más sobre el tema, sus declaraciones fueron suficientes para especular sobre una nueva demanda de por medio. Muchos dicen en redes, en caso de ser verdad, Nodal habría interpuesto esta querella para “molestar”.

Y es que los defensores de esta teoría creen que no es coincidencia que el mexicano hubiera iniciado esta acción luego de que Cazzu confirmara estar en una nueva relación. Hasta el momento, no hay nada confirmado. En tanto que las especulaciones no cesan.

¿Cuánto da Christian Nodal de pensión para la hija que tiene con Cazzu?

Al menos de forma oficial, no se sabe la cifra que Christian Nodal le da de pensión a Cazzu para los gastos de su hija. No obstante, ha trascendido que le da 7 mil dólares al mes, es decir, alrededor de 130 mil pesos mexicanos.

También se ha dicho que, supuestamente, Nodal habría expresado en la demanda de 2025 que realmente le habría entregado un millón de pesos al mes para la manutención de su hija.

Muchos creen que la cantidad que daría el cantante es más que suficiente para la menor, en tanto que otros consideran que él gana más que eso y debería dar “lo justo”

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