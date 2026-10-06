¡Cazzu habla por primera vez de su nuevo novio! Tras ser captados juntos, la argentina confiesa: “La vida sigue”

La vida sentimental de Cazzu vuelve a ser tema de conversación tras ser captada con su nuevo novio en un momento íntimo. En una reciente entrevista, la intérprete argentina reveló su sentir sobre su vida sentimental tras más de dos años de su separación de Christian Nodal. ¿El sonorense quedó en el pasado? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Indirecta para Ángela Aguilar? Hermana de Cazzu lanza mensaje contra los que “hablan mucho de Dios”

Cazzu se sincera sobre su vida sentimental tras ser captada con bailarín. / Redes sociales

¿Cuáles son las fotos de Cazzu junto a su nueva pareja tras su separación de Nodal?

Tras la controversia entre Cazzu y Christian Nodal por la crianza de su hija menor, la intérprete de ‘Otro como tú’ y ‘Con otra’ sorprendió al dejarse ver públicamente junto a su nueva pareja tras su separación del sonorense.

A través de redes, comenzaron a circular una serie de fotos en las que se observa a la cantante argentina junto al bailarín Ignacio Colombara disfrutando de la función de teatro ‘Animal’, dirigida y protagonizada por Mati Napp, coreógrafo de Cazzu.

Ambos dejaron al descubierto su cercanía con varias muestras de afecto y complicidad, las cuales fueron capturadas por la prensa de Buenos Aires, Argentina. Ante las dudas que generaron las imágenes, Cazzu se sinceró sobre su vida sentimental en una reciente entrevista.

Lee: ¿Ángela Aguilar respalda a Nodal ante polémica por la ‘Ley Cazzu’? Lanza fuerte mensaje: “Tiempo de Dios”

Cazzu captada junto al bailarín Ignacio Colombara. / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre las imágenes junto al bailarín Ignacio Colombara?

Cazzu e Ignacio Colombara levantaron las primeras sospechas de un romance a principios de 2026 cuando fueron captados en Disney junto a la hija menor de la argentina. Sin embargo, la señal más clara ocurrió hasta uno de los shows de Cazzu como parte de su gira ‘Latinaje’.

Durante la presentación de Cazzu en Querétaro, México, la expareja de Nodal señaló al bailarín Ignacio Colombara y expresó: “Este es mío”, palabras que muchos interpretaron como la confirmación clara de que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, no fue hasta una reciente entrevista donde la intérprete de ‘Nena trampa’ dejó entrever que ha decidido seguir con su vida sentimental tras la controversia que enfrentó con Nodal. Al ser cuestionada sobre las recientes fotos con su bailarín, comentó.

“Yo siempre ando en la calle, me pueden encontrar en la vereda. Sí, sí, sí, la vida sigue. La vida es una caja de sorpresas. Me siento bien”. Cazzu

Lee: Tras cumpleaños de su hija, Cazzu pospone conciertos por culpa de un fuerte virus: ¿Contagió a la pequeña?

¿Quién es Ignacio Colombara, nueva pareja de Cazzu?

Hasta ahora, Cazzu no ha presentado públicamente a su pareja, el bailarín Ignacio Colombara, pero se sabe que es un bailarín y actor originario de Mendoza, Argentina.

el bailarín Ignacio Colombara, pero se sabe que es un bailarín y actor originario de Comenzó a ser relacionado con Cazzu durante la gira ‘Latinaje’ de la argentina

Los rumores fueron confirmados cuando la pareja se dejó ver de la mano en eventos públicos y declaraciones de la cantante.

Por el momento, no han dado declaraciones juntos sobre su relación. ¿Quieren mantener su romance privado?

No te pierdas: Cazzu se defiende y explota vs. programas de espectáculos en pleno concierto, ¿indirecta a Ventaneando?: “Así somos”