Ángela Aguilar nominada a premio en 2026 pero SIN haber lanzado música nueva: ¡¿compró su nominación?!

La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, vuelve a la polémica, luego de ser nominada en los Premios CD Récords 2026. Aunque en este año no ha lanzado música nueva, la joven se mantiene dentro de la lista de aspirantes difundida por la organización. Esto ha ocasionado que internautas aseguren que fue algo “regalado”. ¿Qué se dice exactamente?

¿Pepe Aguilar compra nominación a Ángela Aguilar? / Redes sociales

Ángela Aguilar recibe sorprendente nominación en Premios CD Récords 2026

Durante las últimas horas, se hizo viral una imagen en la que se describía que la cantante e hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, había sido nominada en los Premios CD Récords 2026.

Ángela recibió la nominación como “Mejor artista/mariachi del año”, pero aunque fue aplaudido por alguna parte de la comunidad digital, otros tantos mostraron su molestia al hecho.

Además, internautas notaron que Ángela está acompañada en diferentes nominaciones con su familia. Pepe Aguilar, Majo Aguilar y Christian Nodal son los otros que permanecen en la lista. ¿Fue algo justo?

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Ángela Aguilar nominada a nuevo premio / Redes sociales

¿Pepe Aguilar compró nominación de Ángela Aguilar?

Esta fue una de las preguntas que más se repitió entre internautas, y es que Ángela Aguilar está presente en dicha lista, acompañada de importantes artistas como Bad Bunny, Los ángeles azules, El recodo, Los tigres del norte, Wisin y Yandel, entre muchos otros.

Aunque las personas no dudan del talento de Ángela, sí creen que la nominación pudo haber estado presuntamente “solicitada” por Pepe Aguilar, ya que la cantante no ha estado activa en el mundo de la música en fechas recientes:



“ Ella ya casi no canta como es que gana premios ”,

”, “ Y siguen comprando premios ”,

”, “ En cuánto le salió a don Pepe Aguilar ” y,

” y, “ El chiste se cuenta solo ”.

Es importante señalar que esta información precede de interpretaciones de usuarios en redes sociales, y no corresponde a una confirmación oficial. Otra gran parte del público asegura que es una nominación merecida. ¿Qué opinas?

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Debate en redes por nominación de Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuándo es la entrega de los Premios CD Récords 2026 en los que participa la Dinastía Aguilar?

El evento que reunirá a figuras importantes de la industria musical mexicana e internacional, se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Hard Rock de Guadalajara, sitio que fungirá como centro de atención para ver si Ángela Aguilar o Christian Nodal pueden llevarse el premio a casa.

Los premios tienen una peculiaridad, ya que no solo depende del voto de un comité para darle el triunfo al artista, si no también el público es tomado en cuenta a la hora de elegir al ganador. Veremos si la Dinastía Aguilar termina con un premio en la velada.

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