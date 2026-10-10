¿Fue Ángela Aguilar? Christian Nodal reveló no poder dormir por un supuesto “trabajo de brujería”

En los últimos años, se ha dicho que, presuntamente, Ángela Aguilar enamoró a Christian Nodal mediante la “brujería”. Incluso se especula que, supuestamente, la cantante ha mandado a hacer supuestos trabajos a Cazzu, expareja y madre de la hija de Nodal, para perjudicarla.

Recientemente, resurgieron declaraciones del propio cantante reconociendo que fue víctima de la “magia negra”. Te contamos lo que dijo y por qué se cree que Ángela pudo estar involucrada.

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Christian Nodal admite haber sido víctima de la brujería / Redes sociales

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar les hizo brujería a Christian Nodal y Cazzu?

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzaron su relación en 2024, han surgido rumores de que el cantante estaría siendo víctima de un “amarre”. Y es que a muchos les sorprende la rapidez con la que se dio su romance.

Como se sabe, la pareja dio a conocer su noviazgo tan solo dos semanas después de que él anunciara su ruptura con Cazzu, madre de su hija. Luego de dos meses de la revelación, se casaron en una ceremonia íntima en Cuernavaca.

Los rumores de la presunta brujería se reforzaron cuando una influencer especializada en temas esotéricos sostuvo que Nodal supuestamente estaría amarrado.

“Ese güey está súper turbo, mega brujeado. Amarrado hasta donde no. No es mandilón, está brujeado. Una cosa es que seas controlado, otra es que estés amarrado. Este güey está perdiendo su voluntad”, puntualizó.

Por otra parte, el periodista Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Cazzu habría estado asustada en su momento por “una enfermedad que le llegó de la nada”. Si bien no mencionó a Ángela, muchos creen que podría ser efecto de un trabajo que esta última le habría mandado a hacer. ¡Pero nadie tiene una sola prueba! Solo son rumores, sin fundamento.

“En Bolivia, esto nadie lo sabe, Cazzu se enfermó. También se enfermó Nacho, su pareja. No fue una enfermedad normal. Ella no lo tomó como una gripe o eso; ella está asustada, supuesta y alegadamente, porque cree que esa pérdida de salud no es normal. Tiene miedo a que haya algo muy extraño”. Javier Ceriani

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Nodal y Ángela Aguilar se casaron en 2024 / Mezcalent

Las declaraciones de Christian Nodal admitiendo que habría sido víctima de la brujería

En su momento, Christian Nodal contó acerca de los problemas que tuvo a causa de un supuesto trabajo de brujería. Según narró, todo comenzó cuando vivía en una casa en la que presuntamente se realizaron trabajos de magia negra.

Contó que, a partir de ese entonces, tuvo problemas para dormir y veía una sombra que lo asustaba mucho. Incluso admitió que también llegó a ver cosas raras durante algunos viajes.

Christian Nodal “Donde vivía, ahí tirado hicieron brujería. En esa casa pasaban cosas bien feas. Yo no podía dormir ya. Me despertaba y me asustaba mucho. Sentía repulsión, como que sentía asco, no quería que estuviera esa sombra ahí”.

Aunque aseguró que ya no le pasa, sus declaraciones dieron mucho de qué hablar. Algunos aseguraron que era parte de la presunta brujería que Ángela le habría hecho para “enamorarlo”.

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar no se han casado por la iglesia?

En 2025, Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron a conocer sus planes para casarse por la iglesia en 2026. Señalaron que, a diferencia de su ceremonia civil, deseaban hacer un evento más grande en Zacatecas.

Posteriormente, anunciaron que pospondrían el evento. En exclusiva para TVNotas, el llamado ‘Psíquico de las estrellas’ reveló la verdadera razón por la que aún no se casan.

“El vestido está, pero la boda está aplazada. Están entre que sí y que no, confundidos, los chamacos. Lamentablemente, el universo dice que se dejan. Ya se iban a casar; lo vi la otra vez. Todo está comprado y listo, pero la juventud cambia de repente y ya no quiere boda. Necesitan hablar y enfocarse en lo que quieren hacer. Tienen que aprender a tomar sus propias decisiones como adultos que son, porque, si se dejan aconsejar por sus papás, hay un choque eléctrico”, indicó.

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