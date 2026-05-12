Dinastía Aguilar de luto: fatal accidente en alberca apaga la vida de un integrante; “Dios te dé paz Angelita”

Nadie lo veía venir, la dinastía Aguilar está de luto tras un trágico accidente doméstico que apagó la vida de uno de sus más queridos integrantes. El mensaje de despedida es desgarrador y en redes piden respeto a la familia y pronta resignación.

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¿Qué integrante de la dinastía Aguilar murió?

La familia Aguilar, encabezada por Pepe Aguilar y sus hijos, atraviesa un momento de luto tras la muerte de su perrito Chancho, un pug negro que durante años formó parte importante de su vida cotidiana. La noticia fue dada a conocer por la cuenta oficial del perrito @minilapug y confirmada por Aneliz Aguilar, hermana de Ángela Aguilar, quien decidió compartir el doloroso momento con sus seguidores.

“Este fin de semana falleció Chancho. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado. Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor.”

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¿Cuál fue la causa de muerte de Chancho, el perrito de la dinastía Aguilar?

En el comunicado que circuló tras darse a conocer la noticia, se señaló que la muerte de Chancho habría ocurrido a causa de un accidente en la alberca, lo que sorprendió a muchos seguidores de la dinastía Aguilar. Aunque la familia no ha dado mayores detalles públicos, esta versión indica que el querido pug habría sufrido un incidente doméstico, lo que hace aún más dolorosa e inesperada su partida.

¿Ángela Aguilar confirmó la muerte del perrito de su mamá? Así reaccionó en redes

La confirmación de la muerte del perrito de la dinastía Aguilar también tuvo eco en redes sociales, específicamente en la cuenta oficial de Instagram del pug. Fue ahí donde Ángela Aguilar dejó un breve pero significativo comentario: “Chanchito”, acompañado de un corazón blanco, con lo que muchos interpretaron que confirmaba la triste partida del perrito.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo, cariño y solidaridad ante este momento tan sensible: