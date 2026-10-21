¿Pepe Aguilar enamorado de Kunno? Influencer revela que “el papá de una amiga” quiso dormir con él: VIDEO

En los últimos años, Kunno ha mostrado tener una gran amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal. Incluso, no ha dudado en defenderlos de aquellos que siguen criticando su relación y hasta poniendo en tela de juicio el gran amor que se dicen tener.

Por esta razón, la gente no pudo evitar pensar en Pepe Aguilar cuando el influencer confesó que, en su momento, el papá de una amiga le coqueteó. Te contamos todo lo que dijo y por qué muchos piensan que hizo referencia al intérprete de ‘Por amarte’.

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Kunno y Ángela Aguilar son grandes amigos / Redes sociales

Kunno habla de la vez que el papá de una amiga se lo quiso ligar

Como se sabe, Kunno está participando en la nueva temporada de ‘La granja VIP’ y forma parte del equipo de ‘La resistencia’ junto a Manelyk y Azalia ‘la Negra’. Fue justamente en una plática sincera dentro del reality que confesó que el padre de una amiga se lo quiso “ligar”.

Comenzó narrando que el señor siempre elogiaba su forma de vestir o su físico. Incluso, señaló que hubo una ocasión en la que le pidió que le mostrara los tatuajes que tenía en el torso y hasta los tocó. Según el influencer, el señor le suplicaba que no le comentara nada a su hija.

“Le hago así y le dijo: ‘Este es mi primer tatuaje, que no sé qué’. Y que me empieza a hacer así (a tocar) y yo de: ‘Tío’, porque, en Monterrey, les decimos tío o tía a los padres de nuestras amigas. Me dio cosquillas. Llegamos a mi casa y me dice: ‘Por favor, no le digas a mi hija como de esto’. Y yo de: ‘No pasa nada’”. Kunno

También contó de la vez que se quedó en casa de esta amiga por un proyecto que tenía. De acuerdo con su testimonio, el señor siempre intentaba “sacarle plática”. Al preguntarle si la hija llegó a sospechar, el creador de contenido dijo que, a su consideración, sí.

“No, mi amiga me decía: ‘Adelante’, pues quería saber si sí o no (el papá era gay)... Nos da la noche y (ella dice): '¿Dónde duerme Kunno?’ Y él dice: ‘Si se siente incómodo, que duerma en el cuarto'… en el cuarto de él”, indicó, mencionando que el padre incluso le decía que durmiera con él cuando se quedaba en su casa.

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Kunno contó en #LaGranjaVIPMX qué el papá de una de sus amigas le coqueteó 😱🔥 ¿De quién hablará? https://t.co/woQNCyWD3W — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 21, 2026

¿Kunno confirmó que el papá de Ángela Aguilar le “coqueteó”?

Kunno nunca mencionó nombres, por lo que, al menos de forma oficial, se desconoce quién le quiso coquetear en su momento. No obstante, los internautas no tardaron en empezar con sus teorías. Muchos aseguraron que se trataba de Pepe Aguilar.

Y es que, en varias ocasiones, se ha puesto en duda la orientación sexual del cantante. En su momento, hasta se le funó por decir que su hijo Leonardo estaba “bien dotado”, por lo que algunos no creen imposible que Pepe, supuestamente, intentara ligarse al creador de contenido.

Por supuesto, hubo muchos que desacreditaron esta teoría. Varios usuarios resaltaron que el joven señaló que el coqueteo ocurrió durante su etapa estudiantil, periodo en el que, hasta donde se sabe, él no conocía a la familia Aguilar.

Incluso hubo algunos que simplemente se burlaron del regiomontano y afirmaron que su anécdota era falsa. Argumentaron que él simplemente quiere ser “el centro de atención en todo” y cree que “todos quieren estar con él”.

En su momento, se llegó a dudar de la sexualidad de Pepe Aguilar / Mezcalent

¿Cuándo comenzó la amistad entre Ángela Aguilar y Kunno?

La relación entre Ángela Aguilar y Kunno comenzó en 2021. Según el influencer, se conocieron durante unos premios. Tras una interacción en redes sociales, empezaron a coincidir en varios eventos, algo que permitió que su amistad se consolidara poco a poco.

“La conocí en unos premios, en los Juventud, porque yo conducía y ella estaba ahí; yo ya la conocía, pero no en persona. Subí historias disque llorando y la etiqueté. Empezamos a coincidir en eventos. No nos volvimos a separar”, indicó.

Sostuvo que tanto Ángela como Nodal son “lindas personas” y los aprecia mucho: “Los dos son lo más lindo que me ha pasado por estar en redes sociales, Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ella es muy linda, neta, sí es un gran ser humano. Lo que más ama hacer es cantar”, recalcó.

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