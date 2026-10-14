Cazzu revela lo mejor que le dejó Nodal durante su relación, ¿no fue su hija?: “algo muy valioso” VIDEO

La historia de Christian Nodal y Cazzu siempre tendrá un nuevo capitulo para contarse, y no solo nos referimos al presunto proceso legal que habría iniciado el mexicano en contra de la argentina, sino a las recientes declaraciones de Julieta Emilia Cazzuchelli, ¿quieres saber qué dijo? Te lo revelamos.

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La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

Cazzu se sincera sobre su relación con Nodal, ¿un capitulo especial en su vida?

Fue a través del pódcast Ruido y Sentimiento en el que la cantante se sinceró sobre los procesos que ha vivido como artista y la manera en la que su música evolucionó mientras ella también crecía como persona.

A pesar de que Cazzu mencionó que aún le cuesta trabaja dejar salir su voz y creérsela, hubo una persona clave que la incentivó a experimentar en su carrera: Christian Nodal. La argentina no dijo su nombre sin embargo por sus dichos se sabe que se refiere a él:

“Cuando yo me convierto en mamá, hay muchas cosas que cambian en mí (…) muy responsable de que me haya animado a cantar otro tipo de música porque mi compañero en ese momento hacía una música muy romántica y bonita. Como ‘anímate, no pasa nada'; como para recordar que hay momentos que no se borran.” Cazzu

Con estas declaraciones la intérprete deja claro que a pesar de la distancia que se ha tenido que establecer con el padre de su hija, de una manera u otra él está presente incluso en su carrera.

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¿Por qué Cazzu y Christian Nodal se separaron?

En 2022 Christian Nodal y Cazzu oficializaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del espectáculo. Aunque todo parecía ir viento en popa tras el anuncio del embarazo de la argentina, la relación terminó en mayo de 2024.

Aunque al principio ambos emitieron un comunicado en el que aclaraban que se separaban en los mejores términos por el bien de su hija, poco después iniciaron los rumores de infidelidad con Ángela Aguilar, misma que negaron categóricamente. Poco tiempo después la relación de Nodal y Aguilar se hizo oficial dejándolos muy mal parados.

Desde su separación Julieta y Christian han estado envueltos en procesos legales relacionados con la hija de ambos, sin embargo al parecer, aún no llegan a un acuerdo que resulte justo para ellos.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían reencontrarse con Cazzu durante los Premios Juventud 2026. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Cazzu a la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Como era de esperarse, cuando se hizo pública la relación de los mexicanos, Cazzu se vio muy afectada, e incluso después salió a declarar que ella no tenía conocimiento de lo que estaba pasando ente ellos, pues Aguilar señaló en una entrevista que el amor de ella y Nodal se dio bajo el visto bueno de la argentina.

Actualmente y luego de tantas polémicas alrededor de su vida personal, Cazzu ha retomado su vida dejándose ver con un nuevo galán, su bailarín Ignacio Colombara, ¿la veremos vestida de blanco?