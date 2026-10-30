¿Zudikey Rodríguez en riesgo de salir de Exatlón México? Sufre fuerte accidente y enciende las alarmas

¡Las alarmas se encendieron en Exatlón México 2026! Zudikey Rodríguez sufrió un aparatoso accidente mientras realizaba una carrera de práctica con una de sus compañeras del equipo rojo. El incidente ocurrió después de que otras competidoras abandonaran el programa por lesiones. ¿Qué tan grave fue el accidente y qué pasará con Zudikey?

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¿Cómo fue el fuerte accidente de Zudikey Rodríguez en Exatlón México 2026 y qué le pasó?

La atleta Zudikey Rodríguez vivió momentos de tensión durante una sesión de entrenamiento dentro de Exatlón México. Mientras realizaba una práctica de velocidad junto a Karol Rojas, un movimiento inesperado terminó convirtiéndose en un accidente que alarmó a todos.

La corredora mexicana buscaba superar a su compañera cuando pisó una irregularidad en la arena. El incidente provocó que su pie se doblara de manera repentina, haciendo que perdiera estabilidad en plena carrera.

La situación se complicó cuando, al intentar recuperar el equilibrio, sufrió una hiperextensión en la rodilla. El dolor fue evidente y la atleta tuvo que detener inmediatamente la actividad para recibir atención médica.

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¿Zudikey Rodríguez podría abandonar Exatlón México 2026 tras sufrir una lesión en plena competencia?

Tras la caída, el cuerpo médico intervino rápidamente para evaluar el estado de salud de la atleta. Debido al fuerte golpe, muchos temieron que se tratara de una lesión grave que la obligara a dejar la competencia.

La preocupación no era menor. En esta temporada varias participantes han tenido que abandonar el reality debido a problemas físicos, entre ellas Ella Bucio, quien sufrió una lesión de cadera, y Valeria Payén, afectada por un desgarre muscular.

Sin embargo, las primeras valoraciones médicas resultaron alentadoras para los rojos. El diagnóstico descartó una lesión de gravedad y permitió que la deportista continuara dentro del programa bajo ciertas recomendaciones.

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¿Cuál es el estado de salud de Zudikey Rodríguez y qué dijeron los médicos de Exatlón México sobre su lesión?

De acuerdo con la revisión realizada por el médico del programa, Zudikey Rodríguez no sufrió una lesión que pusiera en riesgo inmediato su permanencia en Exatlón México.

Como parte del tratamiento, recibió un analgésico para disminuir el dolor y ayudar a desinflamar la zona afectada. Además, se le recomendó reposo temporal para evitar que la molestia pudiera agravarse con el esfuerzo físico.

Por ahora, la integrante de los rojos sigue en competencia y no ha sido obligada a abandonar el reality deportivo. No obstante, la recomendación médica es clara: deberá cuidarse durante los próximos días para evitar que la lesión evolucione y termine alejándola definitivamente de la contienda.