Hija de Jesús Ochoa reaparece y rompe el silencio sobre el grave accidente del actor: ¿No fueron 10 metros?

Luego de que se reportara que Jesús Ochoa había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída de 10 metros a causa de una falla de elevador, su hija lanzó un comunicado y horas después reapareció frente a las cámaras con detalles sobre la salud de su papá. ¿Desmiente gravedad? ¡Te contamos los detalles!

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Hija de Jesús Ochoa da la cara tras aparatosa caída del actor en ‘Perfume de gardenia’. / IG: @jesusochoamex / @laurafloresmx

¿Cuándo se dio a conocer el accidente de Jesús Ochoa en la obra de teatro ‘Perfume de gardenia’?

Fue el pasado 28 de octubre cuando Luis de Alba dio a conocer que el actor Jesús Ochoa había sufrido un accidente durante la función de ‘Perfume de gardenia’, presentada el pasado viernes en el Festival Internacional de las Artes en Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con el intérprete del ‘Pirruris’, la puesta en escena fue presentada al aire libre y se utilizó una estructura de 8 o 10 metros, la cual tuvo una falla y ocasionó que el actor Jesús Ochoa cayera; sin embargo, Alba señaló que su colega no sufrió fracturas graves e incluso tenía intenciones de continuar con la puesta en escena.

“Se cayó de un elevador como de diez metros y no se rompió nada, pero ájale, y todavía quería trabajar. Le digo: ‘Estás loco, cabr*n’, ahorita está en el hospital. Son desgracias, pero su ánimo está (bien)”. Luis de Alba

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Hija de Jesús Ochoa da la cara tras aparatosa caída del actor en ‘Perfume de gardenia’. / Redes sociales

¿Cómo reapareció Jesús Ochoa tras el accidente que vivió en ‘Perfume de gardenia’?

Ante la alarma que generó el accidente de Jesús Ochoa en ‘Perfume de gardenia’, en redes sociales, principalmente X, comenzó a circular una supuesta foto del actor desde lo que parece ser una camilla de hospital.

La imagen estaba acompañada por el texto: “Gracias por preocuparse, estoy bien y más tarde me dan de alta para seguir dando funciones. Muchas gracias también al hospital de primer nivel por sus atenciones. Besos”.

Posteriormente, la hija del actor compartió un comunicado en el que agradeció las muestras de afecto y preocupación hacia su papá y desmintió la supuesta caída de 10 metros, señalando que la versión era incorrecta.

“Durante una función de ‘Perfume de gardenia’, uno de los elevadores falló y Jesús sufrió una caída de aproximadamente 3 metros. Fue revisado por precaución y, afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias mayores”. Comunicado

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Hija de Jesús Ochoa da la cara tras aparatosa caída del actor en ‘Perfume de gardenia’. / RS

¿Jesús Ochoa nunca estuvo hospitalizado pese a caída en el elevador de ‘Perfume de gardenia’?

Ante las dudas que surgieron luego de que se reportara que Jesús Ochoa cayó de un elevador, Jesusa Ochoa reapareció frente a las cámaras y explicó lo que realmente sucedió con su papá. De acuerdo con la joven actriz, la caída no fue de diez metros, sino de tres, y no provocó fracturas.

“Hubo una falla en el elevador que sube para ‘Perfume de gardenia’, ahí hubo una falla técnica, fue un accidente. Reaccionó muy bien la producción; también se checó en ese momento con paramédicos y ya después el médico lo checó y todo perfecto”. Jesusa Ochoca

Jesusa también señaló que su papá nunca tuvo que ser hospitalizado y actualmente se encuentra descansando mientras sigue las indicaciones de los doctores. “Yo ya lo vi, nunca estuvo en el hospital; también es importante mencionar eso, que no tuvo que ir al hospital. No fue así de grave, todo bien”.

Ante la versión de Jesusa Ochoa, se descarta que el actor Jesús Ochoa se encuentre grave de salud, por lo que sus seguidores esperan volver a verlo pronto en el teatro.

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