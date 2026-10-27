Trágico accidente en avenida Alfredo del Mazo: mueren dos hombres tras chocar contra autobús en Toluca | VIDEO

Dos hombres perdieron la vida la mañana del pasado domingo 25 de octubre de 2026 luego de que el automóvil en el que viajaban se impactó contra la parte trasera de un autobús de transporte público sobre la avenida Alfredo del Mazo, en Toluca, Estado de México.

El accidente ocurrió frente a supermercado, en la zona de San Lorenzo Tepaltitlán y el barrio de Tlacopa, sobre los carriles con dirección a Palmillas, donde un Volkswagen Vento azul terminó prácticamente incrustado bajo una unidad de pasajeros de la línea Transportes Crucero.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús se encontraba detenido mientras abordaban pasajeros cuando el automóvil se aproximó a gran velocidad y presuntamente no logró frenar a tiempo, provocando el fuerte impacto.

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Accidente en la avenida Alfredo del Mazo / Captura de pantalla: Centro noticias MX

¿Qué pasó en la avenida Alfredo del Mazo?

Tras la colisión, los dos ocupantes del vehículo quedaron atrapados entre los restos de la unidad. Paramédicos y personal de rescate acudieron al lugar para brindar atención de emergencia; sin embargo, al revisar a las víctimas confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del accidente, donde el automóvil quedó severamente destruido tras impactarse contra la parte trasera del autobús.

Así publicaron en redes cómo quedó el vehículo, luego del impacto:

#EDOMEX🔴 | Ayer, dos hombres murieron luego de chocar contra la parte trasera de un camión de transporte público en la Avenida Alfredo del Mazo en #Toluca. 🚨



🤳 @SOLTOLUCA | #87Punto3 📻🚩 pic.twitter.com/c4I0ma4qBq — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) October 27, 2026

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FGJEM investiga las causas del accidente en avenida Alfredo del Mazo

Elementos de seguridad resguardaron la zona mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni han establecido de manera oficial las circunstancias que provocaron el choque. Serán las investigaciones las que determinen cómo ocurrieron los hechos y si existe alguna responsabilidad derivada del accidente.

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Al lugar de la tragedia, llegaron familiares de los involucrados, quienes lucieron devastados ante la escena: