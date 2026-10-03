¿Qué fue de Rebeca Mankita? La actriz que fue detenida tras un accidente donde murieron varias personas

En su momento, la actriz y conductora Silvia Lomelí se alejó del ojo público luego de estar en la fama por un problema serio de salud. Hubo un tiempo en el que otra de las actrices más reconocidas y cotizadas de Televisa también estuvo distanciada de las cámaras, pero por un caso mucho más serio que incluso cobró la vida de varias personas.

Se trata de Rebeca Mankita, quien estuvo detenida por un trágico accidente automovilístico que cobró la vida de seis personas. ¿Qué es de la actriz actualmente?

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Rebeca Mankita / Redes sociales

¿Qué pasó con Rebeca Mankita en el accidente donde murieron seis personas?

En septiembre de 2010, Rebeca Mankita sufrió un fuerte accidente automovilístico mientras circulaba por la carretera México-Cuautla. El choque ocurrió cuando un automóvil en el que viajaba una familia de dos adultos y cuatro menores de edad, impactó de costado del vehículo que conducía la actriz.

El impacto provocó que las seis personas que viajaban en el otro vehículo perdieran la vida, mientras que Rebeca Mankita resultó con algunas heridas y fue detenida.

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Accidente de Rebeca Mankita / Redes sociales

¿Por qué fue detenida Rebeca Mankita tras el accidente automovilístico?

Luego del accidente, Rebeca Mankita fue detenida debido a que las autoridades investigaban su posible responsabilidad en el choque que terminó con la vida de seis personas.

La actriz fue investigada mientras se realizaban los peritajes correspondientes para determinar cómo había ocurrido el accidente y quién había sido el responsable. Sin embargo, después de las indagatorias, las autoridades determinaron que Mankita no tuvo responsabilidad y obtuvo su libertad.

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Rebeca Mankita / Redes sociales

¿Qué fue de Rebeca Mankita y cómo luce actualmente?

Luego de que la actriz de “La fea más bella” casi fue encarcelada por la muerte de seis personas, continuó con su carrera como actriz y poco a poco regresó a las pantallas, donde participó en diferentes telenovelas y programas de televisión.

La actriz formó parte de producciones como ‘Soy tu dueña’, ‘Hasta el fin del mundo’, ‘Enamorándome de Ramón’ y ‘Contigo sí,’ además de aparecer en programas como ‘La Rosa de Guadalupe’.

Uno de sus trabajos más recientes fue la telenovela ‘Mi camino es amarte’, en 2023. Actualmente, Rebeca Mankita mantiene un perfil más alejado de las cámaras, aunque recientemente apareció en una entrevista con Aleks Galán, en septiembre del 2025.

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