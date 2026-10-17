Jorge D’Alessio sufre aparatosa caída del escenario y lanzan comunicado de su estado, ¿cómo está?

Tras la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente, el cantante vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por un accidente que preocupó a sus seguidores.

El vocalista de Matute sufrió una aparatosa caída durante un concierto en Pachuca, lo que encendió las alarmas entre sus compañeros y los miles de fans que presenciaban el espectáculo.

Horas después, tanto la agrupación como el propio cantante compartieron mensajes para actualizar sobre su estado de salud y explicar qué ocurrió durante el incidente.

¿Cómo se encuentra Jorge D’Alessio tras la caída?

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Jorge D’Alessio

¿Cómo fue la caída de Jorge D’Alessio?

El accidente ocurrió la noche del viernes 16 de octubre durante durante la presentación de Matute en la Feria San Francisco Pachuca 2026, en el Teatro del Pueblo.

El cantante caminaba por una pasarela mientras interactuaba con el público, pero no se percató de que había llegado al final de la estructura y dio un paso más, lo que provocó su caída frente a los asistentes.

El momento causó preocupación entre los presentes, pues el golpe fue tan fuerte que los integrantes de la banda dejaron de tocar al notar que Jorge no se levantaba. Sin embargo, el músico logró reincorporarse y continuó con el espectáculo hasta terminar la presentación.

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#VIRAL Jorge D’Alessio sufrió una brutal caída en pleno concierto de Matute en Hidalgo. Matute ofrecía el concierto y mientras interactuaba con el público, no prestó atención y terminó en el suelo. Jorge explicó, en un video, su corte en la ceja izquierda, el enrojecimiento en uno de sus brazos y la lesión en su dedo. Confirmó que no pasó a mayores y se encuentra bien. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 17, 2026

¿Qué dijo Jorge D’Alessio sobre su caída en Pachuca?

Tras el accidente, Jorge D’Alessio explicó que no vio el final de la pasarela porque estaba pendiente de los seguidores. Además, señaló que normalmente hay una barra en esa parte del escenario, pero que esa noche no estaba colocada.

“No vi. Por los seguidores no vi el final de la pasarela. Normalmente tenemos una barra ahí, hoy no estaba. Entonces, pisé muy duro y me fui”, explicó el cantante.

El integrante de Matute también mostró las heridas que sufrió durante la caída, entre ellas una cortada en la ceja izquierda y una lesión en un dedo de la mano izquierda. Aunque reconoció que el golpe le dolió y sangró por mucho tiempo, se lo tomó con humor y aseguró que lograron terminar el concierto.

“Pero terminamos el show. ¿Sabes qué? Dios nos bendice, y bueno, aplicamos el ‘juangabrielazo’”, comentó.

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Jorge explicó, en un video, su corte en la ceja izquierda, el enrojecimiento en uno de sus brazos y la lesión en su dedo. Confirmó que no pasó a mayores y se encuentra bien. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes https://t.co/VgmAI7mAdy — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 17, 2026

Matute lanza comunicado sobre el estado actual de Jorge D’Alessio

Luego de que los videos del accidente se viralizaran, Matute compartió un comunicado para tranquilizar a sus fans y confirmar que Jorge D’Alessio se encuentra bien.

“Sabemos que la caída de Jorge durante la presentación de Matute en la Feria San Francisco Pachuca 2026, la noche de este 16 de octubre, preocupó a más de uno. Queremos confirmarles que está bien. Gracias por todos sus mensajes y por estar pendientes. Jorge está listo para seguir llevando esta fiesta al escenario con la energía de siempre.” Matute

Además, después del incidente, el músico fue visto en el Palenque de la misma feria, donde asistió al concierto de Grupo Firme.

Todo quedó en el susto y en las lesiones leves del cantante; y seguirá presentándose en los siguientes conciertos del grupo.

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