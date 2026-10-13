Cantante mexicano muere trágicamente en accidente automovilístico y filtran FOTOS de su camioneta destrozada

A dos semanas de que dos futbolistas mexicanos murieran en un accidente automovilístico, un reconocido cantante es víctima de un hecho similar en el norte de México.

La música mexicana despide a una importante figura, famoso por su participación en el “Super bandón pobreza”, quien muriera repentinamente en un trágico accidente automovilístico. Tras esto, en redes ya circulan fotos del hecho, generando distintas reacciones.

Muere cantante del “Súper bandón pobreza” / Magnific/Canva

¿Qué cantante mexicano murió recientemente en un accidente automovilístico?

Durante la noche del lunes 12 de octubre se confirmó la muerte de José David García Arguijo, vocalista y líder de “Super bandón pobreza”, luego de protagonizar un aparatoso accidente automovilístico.

La noticia fue revelada por la propia agrupación, quien despidió a David en redes sociales con un emotivo mensaje:

Con profunda tristeza y dolor, les informamos el fallecimiento de nuestro amigo y líder de esta agrupación. Descanse en paz, David García Jr. Super bandón pobreza

La noticia causó conmoción entre seguidores y colegas de la música regional, pues recientemente el grupo se había presentado en un evento. Varios más recordaron los espectáculos que comandaba García en la “Comarca Lagunera”.

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Confirman muerte del cantante David García / FB: Super Bandon Pobreza Del Sr. David Garcia

El cantante mexicano David García murió en un accidente automovilístico

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió durante la mañana del lunes 12 de octubre. García conducía una camioneta que se impactó contra establecimientos comerciales y un poste de electricidad sobre el bulevar Revolución, en Torreón.

Las primeras versiones apuntan a que el cantante presuntamente pudo haber sufrido un problema de salud mientras manejaba, situación que habría provocado que perdiera el control del vehículo. Aunque se ha mencionado la posibilidad de un infarto, esta hipótesis no ha sido confirmada .

Las autoridades ya investigan el hecho, y serán ellas mismas quienes revelen más detalles para deslindar responsabilidades.

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Accidente automovilístico del cantante David García / Redes sociales

¿Quién era David García y cuáles eran las canciones del “Súper bandón pobreza” más conocidas?

David García desarrolló toda su carrera dentro de la cumbia lagunera, un estilo de música tropical característico en municipios de Coahuila y Durango.

Bajo su liderazgo, la agrupación logró consolidar diversas cumbias bailables y presentarse en varios escenarios del norte de México. Entre sus canciones más famosas se encuentran:



Te lo juro yo,

Bailando con la pobreza,

Palillos chinos,

Pájaro picón ,

, Te ves muy bien, entre muchas otras.

Con una trayectoria de más de 40 años, el “Súper bandón pobreza” se ha mantenido como uno de los grupos más conocidos en el norte de nuestro país.

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