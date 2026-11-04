¿Nicolas Cage está en situación de calle? Revela que vive de hotel en hotel por grave problema

Nicolas Cage encendió las alarmas al revelar que actualmente está “un poco sin hogar” y tiene que ir de hotel en hotel. El protagonista de Ghost Rider atraviesa una complicada situación ¿Perdió su lujosa propiedad y por qué no puede regresar?

Mira: Nicolas Cage rompe el silencio y habla sobre el fallecimiento de su exesposa Lisa Marie Presley

¿Por qué Nicolas Cage dice que está sin hogar y viviendo en hoteles?

Nicolas Cage encendió todas las alarmas al revelar que ya no puede vivir en su mansión de Malibú debido a los daños provocados por un enorme socavón que afectó la zona.

La estrella de Hollywood hizo la confesión durante una aparición pública en la Comic Con de Los Ángeles, donde habló por primera vez de la complicada situación que enfrenta desde septiembre de 2026.

“Actualmente estoy un poco sin hogar”, declaró el actor. Más adelante explicó:

“Algo le pasó a mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles, por lo que no tengo a los niños que vienen a pedir dulces esta noche como me gustaría”. Nicolas Cage

¿Qué pasó con la mansión de Nicolas Cage en Malibú y por qué tuvo que desalojarla?

El problema comenzó el 8 de septiembre de 2026, cuando un enorme socavón apareció en la entrada vehicular de la propiedad de Nicolas Cage, ubicada en Sea Level Drive, una exclusiva zona costera de Malibú.

El hundimiento alcanzó aproximadamente 7.6 metros de profundidad y entre 9 y 18 metros de ancho. Parte de la entrada y el camino colapsaron, mientras el agujero se extendió hacia la playa y comprometió el acceso a las viviendas cercanas.

De acuerdo con reportes del Los Angeles Times, las autoridades declararon una emergencia local y ordenaron evacuar 31 propiedades. Siete fueron señaladas como inhabitables por las condiciones peligrosas y otras 24 enfrentaron restricciones debido a la pérdida de acceso vehicular seguro.

El fenómeno ocurrió en medio de fuertes marejadas, inundaciones costeras y condiciones meteorológicas relacionadas con la tormenta tropical Marie. Las autoridades advirtieron que la erosión podía empeorar con el oleaje y las lluvias.

La emergencia también afectó los servicios de la comunidad. La compañía de gas tuvo que suspender el suministro para atender una fuga, mientras que el servicio de agua fue interrumpido preventivamente para evitar daños en las tuberías.

Lee: Nicolas Cage será papá, ahora con su esposa de 27 años

¿Cuánto cuesta la mansión de Nicolas Cage y qué daños sufrió por el socavón?

La residencia de Nicolas Cage en Malibú está valuada en aproximadamente 10.5 millones de dólares (casi 200 millones de pesos mexicanos) El actor adquirió la propiedad en 2024 y cuenta con una ubicación privilegiada frente al océano Pacífico.

De acuerdo con los registros inmobiliarios citados por el Los Angeles Times, la vivienda tiene cuatro habitaciones, cinco baños y medio, una superficie de aproximadamente 366 metros cuadrados y una terraza en la azotea con jacuzzi.

Aunque el enorme socavón afectó principalmente la entrada vehicular y el camino de acceso, el peligro no terminó ahí. La cercanía del hundimiento con la propiedad y la erosión costera encendieron las alertas sobre la seguridad de las estructuras y los terrenos aledaños. El actor también comenzó a gestionar trabajos para proteger su patrimonio. En octubre consiguió cuatro permisos para realizar labores relacionadas con la recuperación del terreno, entre ellas retirar escombros, obtener muestras de suelo y colocar sacos de arena para reducir el impacto de las olas.

Según el reporte del medio estadounidense, los cuatro permisos tuvieron un costo conjunto de 3 mil 158 dólares. Sin embargo, la reparación de la vía privada corresponde a la asociación de propietarios de la comunidad, por lo que no depende únicamente del actor.

Mira: ¿Otra vez? ¡Nicolas Cage se casa por quinta ocasión!

¿Nicolas Cage perdió todas sus propiedades tras la emergencia?

Pese a la preocupación que causaron sus declaraciones, Nicolas Cage no se encuentra en situación de calle ni perdió toda su fortuna inmobiliaria. El actor se vio obligado a abandonar temporalmente la mansión afectada, pero todavía conserva otras propiedades en Estados Unidos, incluyendo residencias en Nueva York y Las Vegas.

Mientras avanzan los trabajos para estabilizar el terreno y evaluar los daños, el protagonista de Ghost Rider, 60 Segundos y Leaving Las Vegas permanece alojado en hoteles, una situación que cambió por completo su rutina familiar y lo obligó a alejarse de la casa que había adquirido apenas unos años atrás.

A pesar del complicado panorama, Nicolas Cage ha intentado proteger la propiedad mediante medidas de contención para reducir la erosión ocasionada por el océano. El actor incluso ha solicitado permisos especiales para reforzar algunas áreas mientras especialistas analizan la estabilidad del terreno.