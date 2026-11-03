Tras acusar al actor Alejandro Landero de fraude, su suegro, Fernando Larrañaga, ¡ya lo perdonó!

El caso de Alejandro Landero, actor de telenovelas como Rosa salvaje y Monte Calvario, se volvió viral hace 1 año, cuando en unos videos se le mostraba en situación de calle, acompañado de 3 perros y una gatita, y solicitaba apoyo para regresar a Puerto Vallarta.

Ante esto, su suegro, el primer actor Fernando Larrañaga, exhibió que se trataba de un fraude, que simulaba todo y que se estaba ganando un buen pleito. Ahora, don Fernando, de 84, ha cambiado de parecer y nos dice que ya lo perdonó. “Si es que hubo alguna maldad, por supuesto, el perdón es lo primero que debemos hacer”.

Y aunque Alejandro declaró que ahora se dedicaba a los bienes raíces, Fernando nos comenta: “Lo he visto en las juntas de la Asociación Rafael Banquels. Él dice: ‘No sé qué me pasó’. No sé qué haga en este momento. Creo que estaba con una mujer que anda un poco en la política, una señora que vio en él una gran capacidad para redactar documentos, pero hasta ahí, no sé exactamente”.

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Fernando Larrañaga acusó a Alejandro Landero de fraude y de simular vivir en la calle / Luis Pérez, arvhivo TVNotas e IG: @larranaGaPatty

Esto dijo Fernando Larrañaga sobre su yerno Alejandro Landero

Después de tanto despotricar en su contra, ahora recula: “Alejandro es un buen hombre y yo comencé a darme cuenta de que, a lo mejor, tenía el problema del autismo y de repente se sintió muy solo. Yo creo que hubo un malentendido que se fue agrandando y la bola de nieve crece. Es un buen actor, es parte de la ANDA (Asociación Nacional de Actores)”.

Ha corrido el rumor de que Alejandro ya retomó su relación sentimental con la hija de Fernando, Patricia Larrañaga, a quien se le acusó de supuestamente orquestar la situación como un método para conseguir dinero. Al respecto, Fernando prefiere ser cauteloso, aunque no lo desmiente.

“No sabría decirle, ya sabes que los hijos, en la oscuridad de la vida o en el sol de la tarde (no comentan nada). Mis hijas son grandes y yo ya no ando muy enterado de eso. Para mí fue una sorpresa y lógicamente me enojo, pero después comprendí que eso había que aclararlo y platicarlo. No creo, yo sé que está viviendo con uno de sus hijos, pero no tendría problemas (si decidieran volver). Va a cumplir 60 años y no me meto, solo aconsejo”. Fernando Larrañaga

Sobre si le afectó que a su hija la acusaran de manipulación: “Me dolió, porque yo estoy con ella casi todo el tiempo. Viajamos juntos y de repente dije: '¿En qué momento pudo haber pasado lo que no sabemos si pasó’”.

Eso sí, defiende a su hija: “Ella está muy bien. Todos tenemos nuestro corazoncito y yo pienso que se equivocó un poco. No la critico ni hablo mal de ella, pero le he dicho: ‘Hay que ser perfectos, bañarse de impureza todos los días, porque ahora las redes sociales están al pendiente de cualquier equivocación’”.

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Alejandro Landero y Patricia Larrañaga fueron pareja en 2020 / Luis Pérez, arvhivo TVNotas e IG: @larranaGaPatty

¿Cuáles han sido los problemas médicos de Fernando Larrañaga?

Por otra parte, Fernando ya se encuentra de regreso en las telenovelas, aunque con problemas de salud, ya que se le dificulta mucho caminar: “Tengo un problema de esguince en la pierna. Todo el mundo me ayuda y consigo estar de pie y caminar, aunque sea con bastón”.

Fernando Larrañaga “Este problema de movilidad lo tengo desde hace 3 años. Es la cadera y fue por un día hacer mucho esfuerzo. Yo pienso que ya voy a tener que usar bastón de fijo, porque ya me caí un par de veces. Me permite cruzar a la hora que yo quiero cualquier avenida, se paran todos. El bastón manda y me ayuda en muchas cosas. En el banco te pasan adelante, juego con él para poder conseguir cosas que no conseguiría”.

Finalmente, sobre si esta situación le ha afectado laboralmente, comenta: “Yo pensé que mi carrera de televisión ya había sido todo, 37 telenovelas realicé en Televisa, y estoy feliz de que me sigan llamando”.

Alejandro Landero es recordado por su participación en novelas como ‘Rosa salvaje’ / Luis Pérez, arvhivo TVNotas e IG: @larranaGaPatty

¿Por qué Fernando Larrañaga acusó a su yerno, Alejandro Landero, de fraude y simular vivir en la calle?

En octubre de 2025 se hizo viral que el actor Alejandro Landero vivía en una situación vulnerable “El vecino se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle, con sus 3 gatitos y su perrito”, se escuchaba en una grabación de los vecinos que querían apoyarlo.

se escuchaba en una grabación de los vecinos que querían apoyarlo. Luego salió a la luz que, supuestamente, Patricia y Alejandro se habían puesto de acuerdo para generar dinero.

Después, su exsuegro, Fernando Larrañaga, explotó contra él: “Definitivamente se ve que esto es un fraude... Alejandro se ha querido pasar de listo. Pienso que esto es una estafa”.

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