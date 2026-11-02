Aseguran que el actor Joaquín Bondoni ha perdido trabajos debido a su aspecto personal: “Llegaba oliendo mal”

A Joaquín Bondoni lo conocemos desde que era pequeño. Su popularidad llegó tras participar en la novela Mi marido tiene familia, en 2018, cuando se convirtió en una joven promesa, pero con el paso del tiempo, los proyectos donde lo hemos podido seguir viendo han sido escasos.

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Las mieles del éxito le llegaron con Mi marido tiene más familia, al interpretar a “Cuauhtémoc ‘Temo’ López”. Junto a Emilio osorio (“Aristóteles Córcega”, formó el dúo ‘Aristemo’. / Fotos: archivo tvnotas y redes sociales

¿Qué ha sido de Joaquín Bondoni tras su éxito en ‘Mi marido tiene familia’?

Tras una obra y una película en 2023, y su participación hace 2 años en la telenovela Papás por conveniencia, con el personaje de “Checo”, se ha alejado un poco de los reflectores. Un amigo suyo nos cuenta:

“La verdad es que sí le llegan proyectos, pero al principio se entusiasma y después como que pierde el interés. No sé si se harta rápido, pero al final pasa eso, no se queda en muchas cosas que le mandan”. Amigo de Joaquín Bondoni

Cuenta que, tras su paso por la obra Afterglow, los proyectos se le han venido abajo. “Estaba muy entusiasmado a principios de este año por una serie que le llegó, que iba a ser para una plataforma superimportante, y era un buen papel, del cuadro principal de actores. Incluso fue a varias lecturas y tomas de fotografías, pero al final no se quedó y eso le pegó fuerte”.

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El año pasado lo vimos en Afterglow, puesta en escena erótica. Este mes dará más funciones. / Fotos: archivo tvnotas y redes sociales

¿Por qué se dice que el aspecto del actor Joaquín Bondoni ha influido en sus proyectos?

Revela la causa: “Tristemente, ha perdido trabajos por una situación que en verdad a veces él mismo no nota, pero se lo hemos hecho saber y se enoja. A veces, su aroma es muy potente, y no es que no se bañe, sino que su ‘humor’ es muy fuerte. De hecho, esa fue la excusa que le dieron en ese proyecto, que varios de sus compañeros se quejaron de su aroma, y que por eso preferían esperar a otra oportunidad, que en verdad se me hizo algo fuera de lugar”.

La situación le afectó bastante: “Él se sintió mucho por lo que le dijeron. Incluso dijo que cambiaría cualquier cosa, pero al parecer no le dieron otro chance. Te repito, o sea, después de un día de trabajo, pues obvio todos olemos medio mal o ya no como en la mañana, pero que le hayan dicho eso se me hizo de mal gusto”.

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Joaquín Bondoni ha perdido trabajos debido a su aspecto personal. / Fotos: archivo tvnotas y redes sociales



¿Cómo habría reaccionado el actor Joaquín Bondoni a los comentarios sobre su olor?

“Andaba muy bajoneado, porque él mismo decía que si eso fuera real, ya muchos compañeros con los que ha trabajado en otros proyectos se lo hubieran dicho, pero que no había pasado. Le dijimos que a lo mejor alguien no quería que estuviera ahí y lo hicieron más grande de lo que era”.

Sobre si el actor ha seguido buscando otras oportunidades, nos comentan que sí, y que le pasó lo mismo: “Es que fue todo tan raro que una casa productora, tiempo después, lo buscó para una película. Empezaba apenas a leer el texto y ver los tiempos, y le avisaron de que ya no iba, por cosas de logística. No sabemos si tiene relación con lo ocurrido con la serie, esperemos que no”.

Finalmente, nos dice dónde lo veremos en las próximas semanas: “Ahorita está contento, porque, tras unas semanas de no estar en la obra Afterglow, regresará a dar unas funciones en el mes de noviembre y eso lo motiva, porque es un proyecto que le gustó mucho”.

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Señalan que el actor se encuentra muy afectado por lo sucedido. / Fotos: archivo tvnotas y redes sociales

Así ha sido la trayectoria del actor Joaquín Bondoni

Debutó en TV a los 7 años en La rosa de Guadalupe. Después lo vimos en Ni contigo ni sin ti, Como dice el dicho y La piloto.

Después lo vimos en y En 2018 alcanzó la popularidad gracias a Mi marido tiene más familia. Un año después protagonizó Juntos el corazón nunca se equivoca y participó en Aristemo , el musical, y se consolidó como un referente LGBTQ+.

Un año después protagonizó Juntos el corazón nunca se equivoca y participó en , el musical, y se consolidó como un referente En 2020 impulsó su faceta como cantante. En 2023 protagonizó el musical Todo el mundo habla de Jamie y el corto Cobalto.

y el corto El año pasado regresó a las telenovelas con Papás por conveniencia y Papás por siempre.

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