¡Él es el hombre más sexy del mundo en 2026! Es protagonista de una serie ganadora del EMMY: ¿Quién es?

Luego de que durante el Mundial 2026 salieran diversos rankings sobre los futbolistas más guapos, nuevamente hubo una distinción a un hombre famoso para definirlo como el “más sexy”.

La famosa revista estadounidense, People, lanzó su tradicional reconocimiento anual sobre el hombre, según sus criterios, considerado “más sexy” del mundo. Este año no fue la excepción, y nombraron a un famoso actor, protagonista de una exitosa serie, como el “más sexy”. Te mostramos de quién se trata.

Él es el actor reconocido como hombre “más sexy” del mundo / Canva

¿Quién es el hombre “más sexy” del mundo según revista?

El protagonista de este título es Noah Wyle, protagonista de la serie médica The pitt, la cual, ha sido multipremiada con diversos galardones. El intérprete fue considerado el hombre “más sexy” del mundo por la revista People.

La publicación dio a conocer el nombramiento durante el transcurso de esta semana, una noticia que, según el propio actor, lo tomó completamente por sorpresa.

Con una trayectoria que arrancó a principios de los años noventa, Wyle se mantiene vigente en la televisión gracias a personajes ligados al mundo de la medicina. ¿Estás de acuerdo con la decisión?

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El actor Noah Wyle / Redes sociales

¿Qué dijo el actor Noah Wyle sobre su distinción como hombre “más sexy” del mundo?

Lejos de imaginar que recibiría el título, Noah Wyle confesó que su primera reacción fue de incredulidad. “ No lo podía creer. Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor ”, dijo el actor.

Según la revista, para elegirlo se tomaron en cuenta su atractivo, su presencia frente a las cámaras y el carisma que ha mostrado tanto en sus personajes como fuera de la pantalla.

Eso si, el intérprete asegura que, aunque sea un título importante, sus amigos y familiares se burlarán de él y bromearán sobre la distinción:

Espero que esto lo cambie todo. Espero que de ahora en adelante todo sea color de rosa, leche y miel. No, no lo espero, pero seguro que mis amigos y familiares se van a burlar mucho de mí. Noah Wyle

Por último, Wyle contó que a su pareja le emocionó especialmente la noticia, pues también podía leerse como una muestra de su buen gusto al elegir compañero de vida.

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¿Quién es Noah Wyle?

Noah Wyle nació en 1971 en Hollywood, y desde adolescente se vinculó con el teatro. Trabajó por primera vez en la compañía Blank Theatre de Los Ángeles siendo adolescente, y en 1997 se convirtió en su productor artístico.

Wyle empezó a actuar en TV desde la década de los 90, apareciendo en



Blind faith (1990),

(1990), Crooked hearts (1991),

(1991), A few good men (1992) y,

(1992) y, Swing kids (1993).

(1993). Su gran oportunidad llegó en 1994, cuando fue elegido como el doctor John Carter en la serie ER (Urgencias).

Tras ER, Wyle amplió su carrera, interpretando a Steve Jobs en el telefilme Pirates of silicon valley (1999). Actualmente es reconocido por su trabajo en The pitt, una de las series más exitosas de los últimos tiempos.

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