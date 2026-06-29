Modelo ganó título del “Hombre mexicano más guapo” pero renunció por amenazas y depresión: “Estuve encerrado”

Jesús Cancino, modelo y cirujano estético, se coronó como Mr. Model México 2025. Sin embargo, el triunfo se convirtió en una experiencia dolorosa, debido a la ola de críticas y mensajes de odio que recibió en redes sociales, en los que cuestionaban su apariencia física, por lo que cayó en una profunda depresión y decidió renunciar a su título un mes después de ganar.

Jesús Cancino, ganador de Mr. Model México 2025, renunció a la corona / Cortesía del modelo

¿Por qué Jesús Cancino renunció a su título en Mr. Model México 2025?

El modelo nos narró la pesadilla que vivió tras haber sido coronado: “Todos los días recibía mensajes de odio, incluso de muerte. Para mí fue muy complicada esta situación. Llegó a un punto en el que ya no fue sostenible, y por eso renuncié a mi corona como International México”.

Cancino relata cómo ha enfrentado el proceso. “Viví momentos caóticos. Al inicio fue algo muy bonito, pero el hate y todo el fandom se vino con todo hacia mí, porque según ellos no cumplía con los estándares de belleza que necesita un Mr. Model International”.

Nos explica qué tipo de perfil debe tener un participante de este tipo de certámenes de belleza. “Un Mr. no es el hombre más guapo, sino el más completo. Yo estoy preparado, soy inteligente, tengo mi negocio, una maestría, una especialidad”. Sin embargo, refirió que la gente le dio más importancia al físico: “Me tacharon de feo”.

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Guillermo Unirreta lo sustituyó como ganador / Cortesía del modelo

¿Cómo le afectaron emocionalmente las críticas a Jesús Cancino?

Ante esta situación, Jesús se sintió muy agredido, a tal grado que lo afectó emocionalmente: “Eso me provocó una depresión, y mi autoestima se vio afectada. Estuve encerrado en mi habitación de 15 a 21 días, a donde solo me llevaban comida”.

Todo esto sucedió en 2025, pero el cirujano plástico asegura que aún tiene secuelas. “Fue el 18 de julio del año pasado cuando me dieron la corona de Mr. Model International. Alrededor de 15 días después fue cuando aguanté todo este hate y renuncié los primeros días de agosto. El director del certamen me apoyó para soportar esta carga emocional. Incluso a la organización le estaba afectando”.

El modelo nos describió su estado de ánimo. “Sentía tristeza, decepción por mi propio país, ya que quien me atacó más fue México. Esto se volvió viral y Latinoamérica me apoyó”.

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Jesús Cancino, Mr. Model México 2025 / IG: dr.jesuscancino

¿Jesús Cancino, ganador de Mr. Model México 2025, intentó quitarse la vida?

Al preguntarle si llegó a pensar en dejar de existir, mencionó: “Jamás, soy un hombre suficientemente preparado como para quitarme la vida. Afortunadamente no tomé la puerta falsa u otro camino, como las adicciones. Gracias a Dios, me enfoqué en mi carrera, trabajé y corregí mis problemas”.

Creyó que con algunos arreglos estéticos podría hacer que cesaran los ataques, pero no fue así. “Eso fue una mala jugada que yo mismo me hice, porque me inyecté la cara. Fue contraproducente, porque a la gente no le gustó debido a que perdí naturalidad. Después de todo eso, pasaron 3 o 4 meses y me quedó fibrosis en la zona de los pómulos”.

Cuenta que fue muy doloroso recuperar la naturalidad de su rostro. “Fue muy complicado quitarme estos productos. Como soy médico, yo mismo me los puse. Me sometía a ultrasonidos, láseres. Ya bajó la hinchazón a un 80% y con el resto puedo vivir”.

El médico cirujano se realizó otros cambios. “Me arreglé los dientes. Desde los 15 traigo carillas. Además, comenzaron a realizar una campaña de desprestigio en mi contra y editaban mis fotos. Me puse mandíbula, mentón, y me hice el arco cigomático (hueso horizontal que se encuentra delante de la oreja), que ya no tengo nada”.

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Jesús Cancino y su trayectoria como modelo y doctor / IG: dr.jesuscancino

¿Qué secuelas tuvo Jesús Cancino tras someterse a procedimientos estéticos?

Respecto a si le ha quedado alguna secuela en el rostro, dijo: “Por fortuna no me puse algún material permanente y todo se puede deshacer. En medicina estética hay algo que se llama ‘huella estética’ (mezcla de inflamación crónica, fibrosis interna y granulomas por las inyecciones), y yo ya la tengo en el rostro. Por eso ahorita estoy en terapia de regeneración celular de la dermis. Eso me tiene tranquilo”.

Después de todos estos arreglos, los ataques continuaron en redes durante 1 mes. El modelo dice que ahora ha recibido puros comentarios positivos. Sin embargo, aún recibe ayuda profesional para superar lo que vivió: “Asisto a terapias y estoy con un psiquiatra. Tomo medicamento controlado. Es algo muy delicado”.

Asegura que no volverá a competir en un certamen de belleza. “Ya está descartado, pero no le diría que no a entrar a algún reality”.

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Jesús Cancino se sometió a procedimientos estéticos / Redes sociales

¿Quién es Jesús Cancino?

Es cirujano estético y creó el tratamiento mandíbula de acero , un delineado mandibular que está registrado.

, un delineado mandibular que está registrado. Compitió en Mr. Model México y ganó el certamen en 2015 . Diez años más tarde volvió a ganar el título.

. Diez años más tarde volvió a ganar el título. En 2025 ganó la corona del modelo más guapo de México; sin embargo, en los siguientes meses sufrió bullying y hate en redes sociales, que lo obligaron a renunciar al título, ya que cayó en una fuerte depresión.

y en redes sociales, que lo obligaron a renunciar al título, ya que cayó en una fuerte depresión. Afortunadamente, gracias a terapias psicológicas y tratamiento psiquiátrico, ha salido adelante.

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¿Cuál es la trayectoria de Jesús Cancino? / Redes sociales

¿Qué es Mr. Model y quién lo gana?

Es un concurso de belleza para hombres que se realiza cada año , donde se elige a la persona que puede representar a México a nivel internacional.

, donde se elige a la persona que puede representar a México a nivel internacional. Se creó en 2010, con el objetivo de inculcar los valores y conciencia en la juventud del país , mediante la promoción de un estilo de vida saludable.

, mediante la promoción de un estilo de vida saludable. Los concursantes son de todo el país. También incluye a hombres mexicanos que representan a diversas comunidades en el extranjero.

El ganador puede representar a México en los concursos Mister International , Mister Global y Manhunt International , además de otras competencias regionales.

en los concursos , y , además de otras competencias regionales. El certamen Mr. Model 2026 se llevó a cabo el pasado 2 de junio en un centro de espectáculos al sur de la CDMX, y ya se está organizando la siguiente edición para el siguiente año.

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