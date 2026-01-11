Mundial de Fútbol 2026: Estos son los futbolistas más guapos según la IA ¡Uno es mexicano!
A unos meses de que comience oficialmente el Mundial de Fútbol 2026, te contamos quiénes son los jugadores más guapos según la Inteligencia Artificial.
Entre las cosas más esperadas para este 2026 está el Mundial de Fútbol. A diferencia de torneos anteriores, en esta ocasión se celebrará en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá. Dará inicio el 11 de junio.
Para ir calentando motores, te contamos quiénes son los cinco futbolistas más guapos, según la IA; aquellos que no solo han conquistado al público por su talento en la cancha, sino también por su carisma y gran belleza.
¿Dónde será el primer partido del Mundial de Fútbol 2026?
El primer partido del Mundial de Fútbol 2026 se celebrará el próximo jueves 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca). Se enfrentará México vs Sudáfrica.
En tanto que los grupos están organizados de la siguiente manera:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Ellos son los futbolistas más guapos según la IA
Jude Bellingham
Pertenece a la selección de Inglaterra. Tiene 22 años y es mediocampista. Gracias a su gran físico, también ha logrado entrar en el mundo de la moda, llegando a ser la imagen de marcas de lujo como Louis Vuitton y Kim Kardashian (SKIMS).
Paulo Dybala
De origen argentino, Paulo Dybala tiene 32 años y es considerado como uno de los mejores jugadores de su equipo. Fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Muchos lo consideran como el jugador más fotogénico.
Kevin Trapp
Kevin Trapp es portero y juega para la selección alemana. Tiene 35 años y sus fans lo consideran como un modelo profesional que juega fútbol. Está casado con la supermodelo brasileña Izabel Goulart.
Rodrigo de Paul
Otro jugador argentino que no solo ha destacado por su talento en la cancha, sino también por su gran belleza. Tiene 31 años y, junto a Leonel Messi, fue pieza clave para que Argentina se llevara la victoria en el Mundial de Qatar en 2022.
Santiago Giménez
Si bien Santiago Giménez nació en Argentina, decidió naturalizarse como mexicano en su momento. Tiene 24 años y ha jugado en diversos clubes alrededor del mundo. Apodado como ‘El Bebote’, muchos mexicanos lo consideran como la “esperanza” para llegar lejos en el Mundial de este año.
¿Cuánto cuestan los boletos para el primer partido del Mundial de Fútbol 2026?
De acuerdo con la página oficial de la FIFA, los boletos para el primer partido del Mundial de Fútbol 2026 tendrán un costo de entre 370 dólares (un poco más de 6 mil 500 pesos) y mil 800 dólares (poco más de 32 mil pesos mexicanos), dependiendo del lugar y fecha que sean adquiridos.
La PROFECO advierte a los mexicanos que adquieran sus boletos solo en páginas oficiales de la FIFA. Y es que se ha reportado que algunos están revendiendo entradas con costos que sobrepasan los 100 mil pesos.
