Mundial de Fútbol 2026: Estos son los futbolistas más guapos según la IA ¡Uno es mexicano!

Entre las cosas más esperadas para este 2026 está el Mundial de Fútbol. A diferencia de torneos anteriores, en esta ocasión se celebrará en tres países distintos: México, Estados Unidos y Canadá. Dará inicio el 11 de junio.

Para ir calentando motores, te contamos quiénes son los cinco futbolistas más guapos, según la IA; aquellos que no solo han conquistado al público por su talento en la cancha, sino también por su carisma y gran belleza.

Mundial de Fútbol de 2026 / Redes sociales

¿Dónde será el primer partido del Mundial de Fútbol 2026?

El primer partido del Mundial de Fútbol 2026 se celebrará el próximo jueves 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México (antes Estado Azteca). Se enfrentará México vs Sudáfrica.

En tanto que los grupos están organizados de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda) Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo) Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Argentina, Argelia, Austria y Jordania Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Mundial de Fútbol de 2026 / Redes sociales

Ellos son los futbolistas más guapos según la IA

Jude Bellingham

Pertenece a la selección de Inglaterra. Tiene 22 años y es mediocampista. Gracias a su gran físico, también ha logrado entrar en el mundo de la moda, llegando a ser la imagen de marcas de lujo como Louis Vuitton y Kim Kardashian (SKIMS).

Jude Bellingham / Redes sociales

Paulo Dybala

De origen argentino, Paulo Dybala tiene 32 años y es considerado como uno de los mejores jugadores de su equipo. Fue campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Muchos lo consideran como el jugador más fotogénico.

Paulo Dybala / Redes sociales

Kevin Trapp

Kevin Trapp es portero y juega para la selección alemana. Tiene 35 años y sus fans lo consideran como un modelo profesional que juega fútbol. Está casado con la supermodelo brasileña Izabel Goulart.

Kevin Trapp / Redes sociales

Rodrigo de Paul

Otro jugador argentino que no solo ha destacado por su talento en la cancha, sino también por su gran belleza. Tiene 31 años y, junto a Leonel Messi, fue pieza clave para que Argentina se llevara la victoria en el Mundial de Qatar en 2022.

Rodrigo de Paul / Redes sociales

Santiago Giménez

Si bien Santiago Giménez nació en Argentina, decidió naturalizarse como mexicano en su momento. Tiene 24 años y ha jugado en diversos clubes alrededor del mundo. Apodado como ‘El Bebote’, muchos mexicanos lo consideran como la “esperanza” para llegar lejos en el Mundial de este año.

Santiago Giménez / Redes sociales

¿Cuánto cuestan los boletos para el primer partido del Mundial de Fútbol 2026?

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, los boletos para el primer partido del Mundial de Fútbol 2026 tendrán un costo de entre 370 dólares (un poco más de 6 mil 500 pesos) y mil 800 dólares (poco más de 32 mil pesos mexicanos), dependiendo del lugar y fecha que sean adquiridos.

La PROFECO advierte a los mexicanos que adquieran sus boletos solo en páginas oficiales de la FIFA. Y es que se ha reportado que algunos están revendiendo entradas con costos que sobrepasan los 100 mil pesos.

