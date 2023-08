Luis Rubiales no renunciará a su cargo tras polémico beso a Jenni Hermoso: “No voy a dimitir”

El pasado 24 de agosto, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol reconoció que se equivocó al haber besado a la delantera Jenni Hermoso.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), se volvió tema de conversación, luego de que besó en la boca a la delantera Jenni Hermoso, en medio de la celebración por el triunfo de España en el Mundial de fútbol Femenil.

Pese a que el pasado jueves 24 de agosto, el directivo pidió perdón y denotó que presentaría su renuncia como presidente de la instancia deportiva. Esta mañana sorprendió con la decisión de que no dimitirá de su cargo, tras la polémica situación.

Por medio de la asamblea extraordinaria de la RFEF, el presidente repitió cuatro veces que no renunciará a su puesto.

Luis Rubiales fue sumamente criticado por besar sin su consentimiento a una jugadora / Instagram: @sefutbolfem/Twitter: @deporteswradio

"¿Es tan grave para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues les voy a decir algo: ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!”, aseveró el representante de la asociación.

El beso fue interpretado como un comportamiento indebido y la misma jugadora destapó que la situación “no le había gustado”, por lo que la Asociación de Futbolistas Profesionales, que representa a Hermoso, lanzó un comunicado en el que pedía sanciones por la situación, No obstante, Rubiales insistió que el beso fue consensuado.

Relató: “Un pico, fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Ella me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Me acercó a su cuerpo. Le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó”.

Así lo dijo Luis Rubiales:

“No voy a renunciar”. La vergonzosa postura de Luis Rubiales.



Inaudito.



pic.twitter.com/m0ChiW4WXe — Ciro Procuna (@cprocuna) August 25, 2023

Además del polémico beso a Jenni Hermoso, Luis Rubiales también tuvo un gesto ordinario a la victoria, en el cual se tocó los genitales desde el palco de autoridades, de lo cual ofreció una disculpa.

“Quiero pedir perdón por un hecho que ocurrió en el palco. Voy a explicarlo mirando a Jorge Vilda. Hemos pasado mucho. Te han querido hacer a ti lo mismo que ahora me están haciendo a mí. Están tratando de crear un discurso falso y convertirlo en verdad. Me emocioné mucho cuando tras ganar el Mundial te giraste y me lo dedicaste. Ahí hice el gesto de ‘ole, tus huevos’. Nunca me he comportado así. No me justifico.”, concluyó.

Jenni Hermoso no ha dado respuesta en cuanto a las declaraciones de Luis Rubiales. Se espera que las instancias correspondientes sigan al tanto de las investigaciones del caso.

Jugadoras españolas de la selección ganadora del Mundial femenil, así como ligas y asociaciones de mujeres en el deporte de ese país se han volcado en apoyo a Hermoso, lo mismo que jugadores de aquella nación como el portero, Iker Casillas.

En México, jugadoras de la Liga MX Femenil como Janely Farías del Pachuca, Andrea Pereira del América y Bianca Sierra de Tigres han manifestado su apoyo a Jennifer Hermoso, quien juega para el Pachuca. El equipo Tigres femenil también le ha expresado su solidaridad en un comunicado.