Joaquín Bondoni, entre gritos y celos, terminó con su novio, Marco Tapia ¿Le cachó mensajes? “Se bloquearon”

Joaquín Bondoni cerró 2025 soltero, ya que terminó con el actor de teatro Marco Tapia, tras 2 años de noviazgo con algunas intermitencias. Una amiga de ambos nos asegura que ahora sí es definitiva la ruptura, ya que fue en malos términos.

¿Por qué la relación entre Joaquín Bondoni con Marco Tapia que se volvió tóxica?

“La relación se había vuelto muy tóxica. Los celos estaban a la orden del día y ya había gritos entre ellos. Además, Marco cachó que Joaco ya se escribía con otros hombres”.

Los actores Joaquín Bondoni y Marco Tapia se enamoraron en 2023, cuando ambos trabajaron en la obra “Todo mundo habla de Jamie”.

En 2024 tuvieron una breve separación, ya que Joaquín comenzó a salir con el influencer Alejandro Sandoval, pero después se reconciliaron y, de acuerdo con nuestra fuente, todo parecía fluir de buena manera.

“Joaco volvió con todo con Marco, lo valoró mucho después de que no la pasó bien con Alex”.

Joaquín Bondoni terminó con su novio Marco Tapia, entre gritos, celos y mensajes entre otros hombres. / Redes sociales

¿Por qué Marco Tapia, ex de Joaquín Bondoni, sentía desconfianza y celos en su relación?

Sin embargo, según la amiga de los actores, Marco Tapia tenía ciertos temores con Joaquín Bondoni.

“Empezó con muchas inseguridades, ya que, si una vez Joaquín ya lo había abandonado por otro, creía que lo podía volver a hacer. Lo vigilaba todo el tiempo. Le pedía que le mostrara su celular y sus conversaciones. Si llegaba tarde, le preguntaba con quién se había ido”.

Nuestra fuente comenta que todo se volvió muy tormentoso. “Marco siempre ha sido un chavo súper noble y tranquilo. Además, es muy trabajador y talentoso, pero bien dicen que a veces las personas pueden sacar cosas negativas de uno y aquí fue el caso. Marco se la pasaba todo intranquilo, nervioso. Se enojaba por la desesperación de la incertidumbre”.

¿Cómo terminó el noviazgo de Joaquín Bondoni y Marco Tapía?

Las sospechas de Marco, indicó su amiga, se comprobaron y esto dio pie a que su relación finalizara:

“Terminó cachando las conversaciones de Joaquín con otros hombres y le armó una escena de celos muy fuerte. No puedo asegurar si Joaco ya se escribía con otros desde hace tiempo o si lo hizo a raíz de que se hartó de la desconfianza de Marco. Sí se vio muy rebasado por su actitud. Esa fue la gota que derramó el vaso y terminaron a gritos”.

“Sus amigos intentamos que concluyeran bien, pero ninguno quiere saber del otro. Ya se bloquearon en las redes sociales y nos han comentado que Joaquín ya tiene nuevo novio, pero tras esta mala experiencia, al parecer, ahora quiere ser más discreto y llevar sus relaciones en la mayor intimidad posible. Joaquín quedó muy ciscado con lo vivido con Marco. Ya no quiere que se haga público nada de su vida”.

Por ahora, Joaquín Bondoni, nos dijo su amiga, está enfocado en su vida profesional:

“A raíz de sus últimos proyectos, por los que ha sido muy elogiado, le han llovido bastantes ofertas como modelo y actor. ¿Una reconciliación entre ellos? Lo vemos imposible en este momento, pero uno nunca sabe”.

¿Cuál es la trayectoria de Joaquín Bondoni?

Hizo su debut en 2010 en unitarios como “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

En 2018 saltó a la popularidad en la telenovela Mi marido tiene más familia, donde fue parte de la dupla de ‘los Aristemos’, junto a Emilio Osorio. Fue tal el éxito que, al año siguiente, ambos protagonizaron Juntos el corazón nunca se equivoca.

En 2022 sacó su primera producción discográfica como solista. Al año siguiente estelarizó la obra “Todo mundo habla de Jamie”.

El año pasado participó en la telenovela Papás por conveniencia. Actualmente lo vemos en su continuación: “Papás por siempre”.

