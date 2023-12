Captan a Joaquín Bondoni besando a la fuerza a exacadémico, ¿amor o amistad?

Recientemente se volvió viral un video del actor Joaquín Bondoni, famoso por haber protagonizado la pareja gay ‘Aristemo’ con Emilio Osorio, besando a un exacadémico.

Todo sucedió cuando el exintegrante de La academia, Nelson Carreras ganó la categoría ‘Mejor actuación masculina principal de un musical’ en los Premios Metropolitanos de Teatro por su participación en el musical ‘Todo el mundo habla de Jamie’ en el que compartió junto a Joaquín.

Entonces para felicitarlo, Bondoni no aguantó la emoción y le plantó un beso en la boca agarrándole el rostro, lo que fue considerado por muchos en redes como un beso casi a la fuerza.

Joaquín le robó un beso a Nelson / TikTok

Nelson no se esperaba este gesto de su compañero porque se muestra sorprendido y hasta se tapa la boca sin poder creer lo que pasó y lo golpea en el hombro por su atrevimiento.

Nelson desmiente romance con Joaquín

Después de los comentarios que se generaron en redes, Nelson habló del polémico beso y confirmó que fue totalmente sorpresivo, pero no le molestó, además de que no sabía que habían grabado ese momento: “Yo no me lo esperé, pero no dije que no jaja. Fue muy chistoso”.

Pero, ¿entonces hay amor? El exacadémico mencionó que se trata de una amistad con el actor: “Es un beso de amistad. No hay ni podría haber algo”.

Joaquín Bondoni y Nelson Carreras estuvieron en un musical juntos / TikTok

