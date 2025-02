“Préndeme”, la obra de teatro musical, vuelve con Nelson Carreras y Gonzalo Aburto al Teatro Milán

Después de una primera temporada con gran éxito, el musical “Préndeme” regresó para una segunda temporada, ahora con la incorporación de Nelson Carreras. En exclusiva, compartió para TVNotas: “Acepté este reto porque vengo de grandes proyectos musicales, pero muy diferentes. Aquí me verán de una forma diferente, es un texto fuerte, hay que tener una concentración y todo está muy calculado para que exista una atmósfera increíble”.

Elenco de “Préndeme” con Nelson Carreras y Gonzalo Aburto de la Fuente

Para el exacadémico, Nelson Carrera estar en este tipo de proyectos es sumar a su carrera: “Desde que vi la primera temporada me encantó, ahora que me invitaron estoy fascinado. No te voy a mentir. Es un gran reto porque es demasiado texto. Solo somos dos actores en escena y depende de nosotros que no baje la energía y que el espectador esté al pendiente de todo”.

Por su parte, Gonzalo Aburto de la Fuente, el actor que comparte escena con Nelson, nos dice: “La primera temporada nos fue increíble, por eso regresamos, porque el público lo pedía. Es un gran texto que además de atrapar al público, los llevamos a un punto donde la energía está a tope. Es un reto cada función porque hay que contar una historia que probablemente todo mundo la conoce o la recuerda, entonces no nos podemos salir ni un milímetro porque se vería raro”.

Para el actor, que también estará en “El Rey León”, el reto ahora en esta segunda temporada es: “Que la gente se enganche más con la obra. Además de que seremos varios actores que estaremos dando las funciones y cada uno le pondrá su parte y su forma de hacer las cosas”.

Mira: ‘Spamalot’ regresa con un elenco estelar bajo la producción de Alejandro Gou

Préndeme obra de teatro musical con Nelson Carreras y Gonzalo Aburto de la Fuente / Redes sociales

¿De qué trata “Préndeme”?

La obra narra hechos reales, cuenta la historia de Richard Loeb y Nathan Leopold, dos jóvenes de la alta sociedad que cometieron un crimen en la ciudad de Chicago en 1924, donde un asesinato los delata y terminan encarcelados. La obra está narrada a través de flashbacks, comenzando con la audiencia de libertad condicional de Nathan en la década de los 50 y regresando a sus jóvenes 19 años para contar los eventos que los llevaron a cometer el crimen.

El regreso de “Préndeme” ha generado grandes expectativas entre el público. Los asistentes han elogiado la intensidad de las actuaciones y la profundidad del guion, destacando la capacidad del elenco para mantener la atención y la emoción a lo largo de toda la obra. La combinación de un texto poderoso y actuaciones comprometidas ha sido clave para el éxito continuo de esta producción.

En esta segunda temporada, la producción ha incorporado innovaciones técnicas y escenográficas que enriquecen la experiencia del espectador. La iluminación y el diseño de sonido han sido cuidadosamente ajustados para crear una atmósfera envolvente que transporta al público a la época y lugar de los hechos narrados. Estas mejoras han sido muy bien recibidas y han contribuido a elevar el nivel de la puesta en escena.

No te pierdas: Joy Huerta se convierte en la primera mexicana en componer para un musical de Broadway

Nelson Carreras revela cómo es su relación con la madrina de su generación, Myriam Montemayor / Cortesía del artista Nelson Carreras

Funciones y precios de “Préndeme”

“Préndeme” se presenta todos los lunes en punto de las 8:45 de la noche en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Los precios van desde 600 a 800 pesos y estará una corta temporada.

La obra de teatro es para mayores de 16 años. La obra cuenta con la dirección de Jaime Rojas y la dramaturgia de Stephen Dolginoff

El elenco incluye a Gonzalo Aburto de la Fuente, Nelson Carreras, Luis Anduaga, y como covers, Peter Álvarez y Johnny Montero.

Podría gustarte: El actor mexicano Sebastián Treviño interpreta en Nueva York al amante de Tennessee Williams