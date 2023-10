Nelson Carreras ganó como revelación masculina en los premios que otorgan críticos y periodistas de teatro

En medio una gran ovación por parte de los asistentes, el cantante agradeció la distinción y estaba sumamente emocionado.



Nelson Carreras, de 22 años, está que no cabe de la felicidad, ya que en La 27a Entrega de Premios de la ACPT (Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro) ganó la terna de Revelación masculina por el musical “Todo el mundo habla de Jamie” que se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del centro de la CDMX. Platicamos con el exacadémico y nos reveló que está enamorado; sin embargo, prefiere no decir de quién se trata por la privacidad de la otra persona.

- Nelson, muchas felicidades por tu premio. ¿Cómo te sientes?

“Me siento muy emocionado y sorprendido porque no me lo esperaba, la verdad. Para mi ‘Todo el mundo habla de Jaime’ fue un reto muy grande en su momento y este reconocimiento es un abrazo al corazón y saber que lo estoy haciendo bien y voy por buen camino”.

Luis Marín



Van a regresar con otra temporada de “Todo el mundo habla de Jamie”, ¿no es así?

“Sí, va a haber otra temporada y hay que estar atentos cuándo sale. Todavía no tenemos fecha. ¡Ojalá que pronto!”.

Ahora con nuevo look, ¿por qué se te ocurrió pintarte el pelo de rosa?

“Pues dije yo, me voy a poner el pelo rosa (risas). Lo que pasa es que ahorita voy a entrar a ‘MentiDrags y relacionando los dos personajes que siempre me han gustado, que son ‘Daniela’ y ‘Dulce’, dije me voy a poner el pelo rosado por esos dos personajes y además de que mi color favorito es el verde”.

Luis Marín



Ahora con tu incursión como actor en musical, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente?

“La verdad es que ha sido muy bonito ver cómo el público mexicano me ha recibido, porque no soy de aquí de México y realmente el público tiene una crítica muy fuerte en el área de los musicales. Son celosos con el talento que hay, porque hay mucho talento y grandes musicales. Es muy lindo ver su respuesta y esa interacción que ha habido en redes sociales o que se me acercan en persona y que me dicen que me fueron a ver a ‘Jaime’ y que les gustó mi trabajo y yo el más feliz”.

En el amor, ¿cómo te encuentras?

“Muy bien, ahí con gusto y felicidad en mi vida (risas)”.

¿Quién es la persona que te conquistó?

“Estoy con alguien, pero normalmente no doy mucho detalle sobre mi vida amorosa, porque para qué vamos a meter a la gente que está alrededor de esto si al final de cuentas ellos no decidieron estar ahí. Entonces prefiero respetar la privacidad, no tanto la mía, pero sí la de la otra persona”.

Luis Marín





- Aparte de “MentiDrag”, ¿qué viene profesionalmente?

“Pues quiero concentrarme un poco la música que es el área que más me gusta explorar y experimentar. Ahora estoy viendo cuando sale el siguiente sencillo que tenemos planeado”.

- Algo que quieras agregar…

“Pues que muchísimas gracias por tomarme en cuenta en los Premios ACPT. Yo no me imaginaba que iba a ganar, pero estoy muy, muy feliz. Y un saludo a todos”.