Billboard Women in Music 2025: ¿El premio a Ángela Aguilar fue arreglado?

Hace unos días, se dio a conocer en redes que Ángela Aguilar será galardonada con el ‘Breakthrough’ en el evento Billboard Women in Music 2025, el cual reconoce a las mujeres más influyentes de la industria musical de todo el mundo.

Dicha noticia fue compartida por la hija de Pepe Aguilar en redes sociales. Cabe señalar que dicho magno evento se celebrará el próximo 29 de marzo en el YouTube Theater de Los Ángeles.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el premio en los Billboard Women in Music 2025?

Aunque han acusado a Ángela Aguilar de haberse robado unos lujosos vestidos. La cantante mostró que está más que enfocada en su carrera musical. En esta ocasión, presumió en redes que, pese a las críticas que le llueven, será reconocida en los Billboard Women in Music 2025.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Gotitas saladas’ publicó la portada de Billboard en la que se refiere que recibirá el premio ‘Breakthrough’.

Dicho evento también honrará a otras destacadas artistas, que incluye a:



Erykah Badu con el Premio Ícono,

con el GloRilla con el Premio Powerhouse,

con el Premio Jennie de BLACKPINK con el Premio Fuerza Global.

La ceremonia será presentada por Laverne Cox y contará con actuaciones y tributos especiales, tal como se ha llevado a cabo desde hace 17 años. En esta ocasión, la editora en jefe de Billboard, Hanna Karp, destacó la gran importancia de reconocer el talento de las mujeres que impulsan los cambios en la industria musical.

Así lo compartió Ángela Aguilar:

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre el galardón de Ángela Aguilar en los Billboard Women in Music 2025?

Aunque Ángela Aguilar celebró en redes esta noticia, algunos usuarios no tardaron en reaccionar. La mayoría señalaron que la cantante no tiene más que colaboraciones en su repertorio. Por esta razón, dijeron que no deberían “reconocerla” en eventos de esta magnitud.

Eso no es todo, Javier Ceriani también dio detalles sobre el supuesto motivo de esta premiación a la hija de Pepe Aguilar. ¿De qué se trata?

A través de la más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista argentino recordó que la esposa de Christian Nodal también se presentará en los premios Lo nuestro el próximo jueves 20 de febrero. Según Ceriani, la cantante subirá al escenario junto al pianista Arthur Hanlon.

A raíz de esta revelación, el comunicador planteó que este dueto fue crucial para que Ángela Aguilar fuera portada y galardonada en los Billboard Women in Music 2025. Esto es porque, supuestamente, Arthur es esposo de la directora de la revista Billboard, Leyla Cobos.

“Ángela Aguilar, para lograr esta portada, hace un dúo con el supuesto famoso pianista Arthur Hanlon… ¿Por qué Ángela se une al pianista? Porque Ángela arregló la portada uniéndose, nada más y nada menos, que con el esposo de la directora de la revista Billboard, Leyla Cobos” Javier Ceriani

Agregó: “El pianista es el esposo de la directora de la revista Billboard que pone en la portada a Ángela Aguilar. Claro, si vos hacés un dúo con el esposo de la revista Billboard, ¿cómo no te van a dar la portada de la revista Billboard? Si no estás con el pianista, no figuras en ningún lado”.

Finalmente, Javier Ceriani apuntó que esta situación es muy grave. Incluso, no solo señaló a Ángela Aguilar de “roba vestidos”, sino que también le dijo “compra portadas”.

Al momento, la intérprete de ‘Qué agonía’ no se ha pronunciado a las especulaciones sobre su reconocimiento en los Billboard Women in Music 2025.

