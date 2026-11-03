Amaia Montero, de La oreja de Van Gogh, devastada por críticas a su cuerpo y voz: ¿Queda fuera? “Estoy sufriendo”

El regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh generó gran expectativa entre fans y seguidores de su música. Sin embargo, las recientes presentaciones de la agrupación han resultado en fuertes críticas a la cantante, no solo por su físico, si no también por su voz. ¿Cómo las está recibiendo?

Amaia Montero y su regreso a La oreja de Van Gogh / Redes sociales

¿Cuáles son las críticas en contra de Amaia Montero y su regreso a La oreja de Van Gogh?

Desde que se anunció su reincorporación a La oreja de Van Gogh, Amaia Montero ha estado bajo una importante serie de críticas. Su vuelta también reavivó el debate sobre la salida de Leire Martínez, quien ocupó el lugar de vocalista durante 17 años.

A esta discusión se sumaron las opiniones sobre las primeras presentaciones de Amaia como vocalista del grupo, dividiendo así a internautas.

Comentarios mostraban reprobación en torno a su voz, sus movimientos en el escenario, su peso y sus elecciones de vestuario, asegurando que, presuntamente, no tenía la calidad actual suficiente para estar al frente.

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Amaia Montero y críticas en su contra / ¡Hola!

Amaia Montero, vocalista de La oreja de Van Gogh, reacciona a las críticas

El nuevo debate surgió a partir de un video publicado por el creador de contenido “Arnau de la Eygee”, quien habló sobre las recientes críticas a Amaia Montero, afirmando que se está siendo cruel, más aún, porque todos “deciden opinar” al mismo tiempo:

Pero la realidad es que hay gente que la critica sin haber seguido nunca su música, sin conocer su trayectoria y, probablemente, sin que le haya interesado nunca lo que hace. En el fondo, no les interesa Amaia ni les importa realmente. Simplemente quieren sumarse a la conversación, formar parte del grupo y opinar porque parece que es lo que toca. Arnau de la Eygee

Lo sorprendente fue la respuesta de Amaia, ya que la cantante colocó un comentario que visibilizó el mal momento que está pasando:

Muchas gracias, estoy sufriendo mucho. Amaia Montero

Tras conocerse la respuesta, los fanáticos no tardaron en llenar sus redes de muestras de apoyo, respaldando a la intérprete española. ¿Tú qué piensas?

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¿Cuándo será el concierto de La oreja de Van Gogh en México?

La oreja de Van Gogh regresará a México en el verano de 2027 con su gira “ Tantas cosas que contar ”, la misma que marca la reunión con Amaia Montero. La banda española confirmó cuatro conciertos en el país.

La gira iniciará el 27 de junio en la Arena Monterrey y continuará el 2 de julio en la Arena VFG de Guadalajara. Más tarde llegará a la capital, donde ofrecerá dos presentaciones, el 8 y 9 de julio, en el Palacio de los Deportes.

La última vez que la agrupación se presentó en nuestro país, fue en el 2022, cuando Leire Martínez aún era la vocalista.

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