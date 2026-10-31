Amaia Montero: Criticada en su regreso a ‘La oreja de Van Gogh’; Leire Martínez, a quien corrieron por ella, ¡opina!

Hace algunos meses, se anunció el regreso de Amaia Montero a ‘La oreja de Van Gogh’ a dos décadas de su salida. Desafortunadamente, la cantante ha recibido muchas críticas por los conciertos que ha dado hasta ahora.

Ante esto, Leire Martínez, exvocalista de la agrupación, sale en defensa de su colega. Te contamos todo lo que está pasando.

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Amaia Montero regresa a La oreja de Van Gogh / Redes sociales

Las críticas a Amaia Montero por su regreso a ‘La oreja de Van Gogh’

Las críticas a Amaia Montero por su regreso a ‘La oreja de Van Gogh’ se deben principalmente a dos cosas: su aparente sobrepeso y su forma de cantar. A través de redes sociales, se han viralizado videos de sus conciertos más recientes.

Uno de los más comentados ha sido uno en el que está cantando ‘El último vals’. Los fans no solo aseguraron que su vestimenta solo la hacía “lucir más gorda”, sino que también notaron una cierta dificultad al momento de interpretar el tema.

Si bien algunos usuarios cuestionaron la veracidad del audio, los que dicen haber estado presentes dijeron que realmente sí se escuchaba de esa forma. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Una retirada a tiempo siempre es una victoria”

“Sí canta pésimo”

“Además se ve gorda”

“Quiero que me devuelvan la entrada y ni siquiera he comprado boletos”

“Cuánto echo de menos a Leire”

Por supuesto, hubo quienes la defendieron. Otros internautas que también dijeron haber estado allí mencionaron que esa fue la única canción en la que habría “desafinado”. Incluso consideran que los señalamientos negativos solo forman parte de una “campaña de desprestigio”.

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¿Qué dijo Leire Martínez, exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’, sobre las críticas a Amaia Montero?

Como se sabe, la salida de Leire Martínez de ‘La oreja de Van Gogh’ en 2024, tras 17 años de ser la vocalista principal, fue muy controversial. Se llegó a decir que presuntamente la despidieron abruptamente del grupo para que Amaia Montero pudiera regresar.

Pese a los rumores, Martínez se mostró solidaria con su colega y dijo sentirse muy triste por todas las críticas que ha recibido. Expresó que considera muy “injusta” la manera en la que Montero era señalada por su sobrepeso o sus errores al cantar en el escenario.

Leire Martínez “Estamos siendo muy duros en general, es la sociedad. El bodyshaming se ha puesto de moda y me parece terriblemente injusto y terriblemente doloroso. Sobre todo porque, otra vez más, se hace sobre todo con las mujeres. Entonces creo que tenemos que revisar muchas cosas como sociedad”.

Al cuestionarle sobre la nueva gira de la banda, la artista se limitó a decir que la agrupación había quedado en el pasado para ella, pero que les desea lo mejor.

“Yo hace tiempo que yo ya no estoy ahí y ellos están haciendo una gira maravillosa. Poco hay más que decir, quiero decir que estamos bien todos, ya está”, puntualizó.

Leire Martínez opina del regreso de Amaia Montero a ‘La oreja de Van Gogh’ / Redes sociales

¿Por qué Amaia Montero salió de ‘La oreja de Van Gogh’ en 2007?

En 2007, ‘La oreja de Van Gogh’ se había posicionado como una de las agrupaciones más exitosas a nivel internacional, por lo que la salida de Amaia Montero sorprendió a todos. En aquel entonces, la artista cumplía 12 años como vocalista principal.

Hubo muchas especulaciones sobre su abandono. Incluso se mencionaron supuestos problemas entre los integrantes, principalmente entre la cantante y Pablo, el guitarrista. No obstante, ella misma aclaró que esto no fue así.

“En ningún caso fue por un enfado con Pablo; además, es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto; llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos”, declaró en su momento.

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