Vocalista de Porter lanza PREOCUPANTE mensaje entre lágrimas tras críticas, ¡abandonó su concierto! “No tengo ganas”

Tras el anuncio de la muerte de la mamá del exvocalista de ‘Los Recoditos’, otro cantante de un grupo mexicano despertó preocupación y generó reacciones en redes sociales tras publicar un controversial mensaje.

Se trata de David Velasco, vocalista de la banda mexicana de rock ‘Porter’, quien protagonizó un polémico momento durante la última presentación del grupo en Guanajuato.

Después de aquel momento, el cantante reapareció en redes sociales visiblemente afectado y habló sobre lo que está pasando con él.

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David Velasco, vocalista de Porter / Redes sociales

¿Qué pasó en el último concierto de Porter en Guanajuato?

El último concierto de Porter fue el 26 de septiembre en Guanajuato, como parte de la gira ‘Rituales’. Aunque la presentación comenzó con normalidad, conforme avanzó el tiempo comenzaron a presentarse algunas fallas técnicas que interrumpieron en varias ocasiones el show.

Finalmente, tras interpretar la canción ‘Xoloitzcuintle chicloso’, David Velasco se despidió del público con un breve “Adiós León” y abandonó el escenario.

Los demás integrantes también se retiraron, mientras el público esperaba que el concierto continuara. Sin embargo, las luces se encendieron y quedó claro que la presentación había terminado de forma abrupta, lo que provocó abucheos e insultos de la gente.

Uno de los integrantes de Porter salió para explicar que David no se encontraba bien y ofrecer una disculpa al público. La situación generó críticas en redes sociales por la manera abrupta en la que terminó el concierto.

Días después, David Velasco explicó que detrás de su decisión también estuvieron los insultos que recibió durante la presentación.

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David Velasco con Porter / Instagram

¿Por qué los fans de Porter insultaron al vocalista David Velasco?

Las críticas hacia David Velasco no son algo nuevo. El vocalista llegó a Porter en 2013, después de la salida de Juan Son, la voz original de la banda y la figura más importante del grupo.

Desde entonces, varios seguidores comparan constantemente el trabajo de ambos cantantes. David ha señalado en distintas ocasiones que esta situación se ha convertido en un desgaste para él y que durante más de 13 años ha recibido insultos y comentarios negativos por parte de algunos seguidores.

Esta situación volvió a quedar expuesta durante el concierto de Porter en Guanajuato, donde, varios asistentes comenzaron a mostrar su molestia después de las fallas.

De acuerdo con la versión de David Velasco, durante la presentación también recibió insultos directamente por parte del público, situación que finalmente lo llevó a abandonar el escenario.

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David Velasco, vocalista de Porter / Instagram

David Velasco publica preocupante mensaje en redes sociales tras abandonar concierto

Días después de lo ocurrido en Guanajuato, el cantante publicó un video en redes sociales en el que se sinceró sobre lo ocurrido aquel día desde su perspectiva.

David explicó que tomó la decisión de abandonar el escenario y dar por terminado el concierto debido a la ola de insultos que, según su versión, estaba recibiendo por parte del público durante la presentación.

El vocalista dijo estar cansado después de todos los años que ha aguantado insultos y comparaciones con su antecesor, Juan Son. Esta situación, aseguró, lo ha llevado a un punto de cansancio y hartazgo, por lo que lanzó una declaración que preocupó a sus seguidores al reconocer que ya no tiene ganas de continuar sobre los escenarios y que se siente “rebasado”.

“Estoy rebasado, son 13 años aguantando gente insultándome, comparándome. Desde el día 1 entré a una posición bien injusta. (...) No tengo ganas de volverme a subir a un escenario, no sé cómo haré estas fechas que faltan. (...) Son 13 años de una guerra desatada contra mí sin merecerlo, sin saber por qué. En León estaba la gente gritándome insultos, por eso me bajé del show.” David Velasco

Sus palabras generaron dudas entre los seguidores sobre si continuaría al frente de Porter y qué ocurriría con las siguientes presentaciones de la banda. Sin embargo, poco después aclaró que las fechas programadas se realizarán con normalidad.

“Banda chida, todos los shows programados se van a llevar a cabo, sólo les comunico cómo me siento”, escribió.

En su mensaje, David también hizo un llamado al público a ser más reflexivo con las críticas que realiza, pues recordó que detrás de los artistas también hay personas y que este tipo de comentarios puede tener consecuencias importantes para su salud mental.

“La verdad no entiendo a un mundo donde todos bien fácil critican, mientan madres, no saben el daño que le hacen a los demás. (...) Sean menos borregos, piensen más. Deverdad piensen mucho a quien le van a escribir sus palabras de odio, porque esa persona puede hacer alguna pend***da.” David Velasco

Al respecto, hace unos meses, Alejandro Fernández tomó un descanso de los escenarios debido a problemas de ansiedad y depresión.

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